Dragon Age - Absolution: Als animierte Serie ab Dezember auf Netflix

Teaser

Netflix hat bekannt gegeben, dass eine sechsteilige animierte Ablegerserie zu Dragon Age ab Dezember auf ihrem Kanal zu sehen sein wird. Diese trägt den Untertitel Absolution und wird in Tevinter spielen. Mehr ist bisher nicht bekannt, außer noch das es durchweg neue Charaktere geben wird. Die Serie wird von Red Dog Culture House produziert, welche bereits an The Witcher - Nightmare of the Wolf und The Player Who Can’t Level Up mitgearbeitet haben.