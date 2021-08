Teaser Heroes of Might & Magic ist eine echte Droge für geneigte Erkundungsstrategen, doch seit den späten 90ern gibt es eine Konkurrenzserie. Die legt im Oktober nach – Jörg konnte schon ausgiebig spielen.

Das kanadische Studio Frima arbeitet gerade an Disciples Liberation – Studio Creative Director Louis Lamarche "durfte" mir kürzlich um 10:30 morgens deutscher Zeit (also in tiefster Nacht von ihm aus gesehen) sein Werk vorstellen. Danach bekam ich dann einen eigenen Code und habe rund acht Stunden ins Spiel gesteckt – was ich für euch in dieser Viertelstunde auf knapp 22 Minuten zusammendampfe.



Erscheinen soll das aktuell als Closed Beta laufende RPG-Strategiespiel am 21. Oktober 2021, und das ist eine gute Nachricht für alle, dieodermögen. Wie im Vorbild geht es auch bei Disciples darum, durch eine bunte Fantasywelt zu reiten, Rohstoffe aufzuklauben und gegnerische Armeen in Taktikkämpfen zu schlagen. Was Ende der 90er noch etwas hemdsärmelig begann, ist mittlerweile eine ernsthafte Konkurrenz mit eigenen Schwerpunkten geworden. So stapeln sich bei Disciples die Kampfeinheiten eines Typs nicht (in Heroes erschlägt dann gerne mal "1 Erzengel" mal kurz "728 Schwertkämpfer" mit einem Streich), sondern man führt immer einzelne Kämpfer.Disciples Liberation führt einige Neuerungen ein, so seid ihr prinzipiell in einer offenen Welt unterwegs und könnt auch später noch von neueren Gebieten in alte zurückkehren. Ihr baut nur eure Hauptheldin stark aus (Gefährten drückt ihr immerhin ab und zu eine bessere Waffe in die Hand). Gebäude werden in einer Hub-Stadt errichtet, zu der ihr fast immer wechseln könnt. Und es gibt Dungeon-Erkundungen, deren Kämpfe dann aber wie auf der Oberwelt rundenweise taktisch ausgefochten werden. Dies und vieles mehr könnt ihr in meiner "Viertelstunde" erleben - viel Spaß!