Die Siedler – Die Viertelstunde

Teaser Gleich mehrere Jahre hatten sich die Siedler irgendwo versteckt und verbuddelt, doch pötzlich sind sie hinterm Busch hervorgesprungen – in Kürze startet eine Closed Beta, im März erscheint das Spiel.

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Jörg Langer war ein Early Adopter in Sachen Siedler, mit anderen Worten, ein Frühsiedler. Ein Siedlerpionier. Und so zog er schon damals am Amiga Straßen durch die Gegend (übrigens per Zahlentaste 1-6, jeweils für eine Richtung, klappte super) und erfreute sich daran, dass andere kleine Wesen zu sehen waren, die im Gegensatz zu ihm was arbeiten mussten.Gefühlte 300 Jahre später liegt wieder ein Spiel vor ihm, dasheißt. Seltsam, testeten wir doch 2009 ein Programm namens(siehe Test und Multiplayer-Video hat Ubisoft Düsseldorf das Zählen verlernt? Nein, es ist einer dieser üblichen Reboots, das sich in diesem Fall vor allem an den Serienteilen 3 und 4 orientiert.Von der Kampagne gab es in Jörgs Vorversion noch nichts zu sehen, das Höchste der Gefühle waren 1:1 oder 2:2 Skirmish-Partien. Eine solche startet er für euch, beleidigt erst mal die KI, die wirklich gar nichts kann, und wird sich dann unter Umständen im Laufe der anderthalb Stunden Spielzeit (auf 24 Minuten verkürzt für euch) wünschen, sich weniger weit aus dem Fenster gelehnt zu haben...Wer möchte, kann sich auf dieser Website für die Closed Beta anmelden, die zwischen 20.1.22 und 24.1.22 stattfinden soll. Das fertige Spiel soll bereits am 17.3.22 erscheinen.