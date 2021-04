Die Minute der Kritiker: Cyberpunk 2077 (1.2) KRASS!

Teaser Für Premium-User (aber gnädigerweise dürfen alle beim ersten Mal gucken) haben wir eine Neuerung im April: Um auch jüngere Zielgruppen anzusprechen, verdichten wir ab sofort unser Erfolgsformat "SdK"!

Eine massive Formatänderung wie die nun erfolgte verdient eine Erklärung, darum beginnen wir damit, bevor wir zur neuenkommen. Wie ihr sicher wisst, beschäftigen wir uns seit kurzem mit der Thematik "Wie sprechen wir neue Zielgruppen an". Und dabei haben wir herausgefunden, dass junge Spielefans vor allemkonsumieren.Wer schon mal auf TikTok war, weiß: Es ist dort verwirrend. Junge Menschen wieverrenken sich zu krasser Musik, oder sie werfen Sachen unten aus ihrem Video raus, die dann oben bei jemandem ganz anderen reinkommen, und wenige Scrollwischer später ist man schon bei der Laser-Epilation von Teenagerinnen-Beinen angelangt, und dann kommt die eigene Frau rein und fragt, Jörg, wieso siehst du dir Videos von Teenagerinnen-Beinen an, und dann will man schnell wegwischen, aber das führt nur zu, wie sie bekifft ihr Gebiss zeigt und die Zunge rausstreckt, und dann sagt die Frau, wir haben übrigens getrennten Güterstand und ich einen richtigen Job, du aber nur was mit Medien, und dann – Moment, wo waren wir?Tik Tok. Vor allem sind Tik-Tok-Videos eines: nicht lang. Sondern kurz. Sehr kurz. Wie sollen wir da mit unsererpunkten? Schon der Name klingt überlang. Auch wenn die SdK ja gar keine Stunde dauert, sondern inklusive An- und Abmoderation nur gut 35 Minuten. Aber a) war letzterer Satz schon jenseits der Aufmerksamkeitsspanne eines typischen 17jährigen, und b) sind auch 35 Minuten noch zu lang, und zwar exakt 35mal zu lang.Und so war eine geniale Idee geboren:Heinrich und Jörg (oder wer auch immer, so genau erkennt man das nun nicht mehr, jedenfalls jemand mit Bart) spielen immer noch unabhängig voneinander eine Stunde lang ein neues Spiel – aber wir schneiden das dann rigoros auf eine Minute zusammen! Es passt unglaublich viel in eine Minute, seht selbst im eingeklebten Video (für Premium-User natürlich zum Speed-Download)!Einer kleinen Redaktion wie der unseren ist nicht zuzumuten, gleich zwei künstlerische Visionen ein und derselben Kritiker-Stunde zu veröffentlichen, weshalb die herkömmliche SdK ab sofort entfallen muss. Ihr könntet aber die neue MdK einfach langsamer ablaufen lassen (0,5x ist bei praktisch jedem Player eingebaut, manche schaffen bis zu 0,1x) – und die danach immer noch gesparte Zeit in einen Rerun all unserer Letsplays stecken.Viel Spaß also mit dem neuen Format! Und schreibt uns, was ihr von der Änderung haltet!