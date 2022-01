Die besten Atari-2600-Spiele aus dem Jahr 2021

Teaser Ergänzend zu seiner Kolumne hat Harald Fränkel für euch auch ein Premium-exklusives Video zusammengeschnitten, in dem er die besten Atari-Spiele des letzten Jahres zeigt.

Ihr seid genervt, weil PS5 und Xbox Series X/S zu schwer zu bekommen sind, neue Spiele ohnehin nicht an die Genialität alter Klassiker anknüpfen können und ihr die Lieblinge vergangener Tage bereits in- und auswendig kennt? Dann wird es Zeit, euren Atari 2600 zu entstauben, den Modulschacht durchzupusten und den Joystick zu ölen. Ergänzend zu seiner Kolumne Die wirklich besten Spiele 2021 hat Autorein Video für euch gezaubert, in dem er die 10 besten Spiele für die Klassiker-Konsole aufzeigt.Der Clou bei allen Titeln: Sie stammen aus dem Jahr 2021. Die Homebrew-Szene ist noch immer fleißig am Kochen und so könnt ihr euch als stolzer Besitzer eines Geräts aus den sehr späten 70er Jahren an Frischfutter für den 2600 erfreuen.Wie auch Haralds Kolumne ist dieses Video exklusiv für User mit einem aktiven GamersGlobal-Premium-Abo Viel Spaß beim Ansehen!