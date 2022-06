Diablo Immortal: Eine Pay-to-Win-Perversion?

Teaser Seit drei Wochen ist Blizzards Free to Play der Prügelknabe der Gaming-Gemeinde. Roland Austinat und Dennis Hilla gehen in diesem Video den Echtgeld-Systemen des Spiels auf den Grund.

Die Gemüter der Action-RPG-Fans sind seit drei Wochen am Überkochen. Nur wenig erhitzt die Gaming-Gemeinde so wie Blizzards Free to Playmit seinen Echtgeldtranskationen. Der Begriff Pay to Win ist fest verknüpft mit diesem Spiel und es wird zum Boykott der Entwickler aufgerufen. Sicherlich nicht unbegründet, bei all den typischen Mobile-Mechaniken, die sich im Spiel finden.In diesem Video wollen sichundaber etwas genauer mit Diablo Immortal befassen. Denn auch, wenn ihr wirklich haufenweise Möglichkeiten zum Geld ausgeben habt, so kann man auch ohne einen einzigen investierten Cent Spaß mit dem Spiel haben. Wann also schließt sich jene Schranke, die nur durch Zücken des Geldbeutels geöffnet werden kann?Denn eines steht außer Frage, irgendwann muss man unweigerlich Geld investieren, um mithalten zu können. Zumindest, wenn es um PVP geht. Roland Austinat, altgedienter Computerspiele-Journalist und langjähriger Diablo-Fan, hat es aber selbst ohne eine müde Mark geschafft, die Paragon-Levels zu erreichen und loggt sich noch täglich in Diablo Immortal ein.In diesem Video satteln wir die Diskussion auf eine besondere Art auf. Zum einen nimmt euch Roland mit auf seine tägliche Tour im Spiel und zeigt, was ihr als Gratis-Gamer jeden Tag so tun könnt. Dabei wollen wir aber natürlich das Thema Pay to Win nicht ausklammern. Wann immer es passt, wird sich Dennis einklinken und erläutern, wo ihr eigentlich euer Geld lassen könnt, was daran problematisch ist und wie schlimm diverse Mechaniken wirklich sind – oder eben auch nicht.Viel Spaß beim Ansehen! Und diskutiert gerne unter diesem Video darüber, wie ihr zur Causa Diablo Immortal steht. Bleibt dabei bitte sachlich, lasst Argumente von anderen zu und wahrt die Kommentarkultur von GamersGlobal!