Teaser Im neueste Werk der Dishonored-Macher Arkane ballern und schleichen Heinrich Lenhardt und Jörg Langer auf einer Insel, um aus einer Zeitschleife zu entkommen. Fesselt das bereits in der ersten Stunde?

Die Arkane Studios sorgen schon seit vielen Jahren mit Titeln wie Arx Fatalis für schöne Spielstunden. In jüngerer Vergangenheit haben sie sich mit immersive Sims wieund dem 2017ereinen Namen gemacht. Arkane kredenzt gern ungewöhnliche Titel, so mischte Dishonored sein Stealth-Action-Gameplay mit interessanten Superkräften auf und die Levels boten nicht nur diverse Wege zum Ziel, sondern boten auch eine schöne Aussicht auf eine düstere Steampunk-Welt. Beihaben die Entwickler womöglich den Bogen in Sachen Ungewöhnlichkeit ein wenig überspannt, denn das bietet nicht nur einen Mix aus Ballern und Schleichen auf der Insel Blackreef, die in einer Zeitschleife gefangen ist, obendrauf kann ein zweiter Spieler die Kontrolle über eine Widersacherin übernehmen, die den Helden daran hindern will, den Loop zu zerstören. Da setzte bei vielen Verwirrung ein, ob es nun in erster Linie ein Multiplayer- oder Singlepayer-Abenteuer wird. In dieser Folge der Stunde der Kritiker reisen Heinrich Lenhardt und Jörg Langer nach Blackreef, um wie immer ohne Vorwissen die erste Stunde zu erleben. Ihre Erlebnisse präsentieren wir euch wie immer in Form eines launigen Zusammenschnitts.Innerhalb der ersten 60 Minuten lernen die Kritiker direkt die skurrilen und überaus aggressiven Bewohner der Zeitschleifen-Insel besser kennen, als ihnen lieb ist und auch die Gegenspielerin Juliana kann ihren ersten Auftritt kaum erwarten. Welcher der beiden wird mehr von der Spielwelt in der ersten Stunde sehen, welcher kann geschickter die Gegner heimlich ausschalten und wie oft werden sie sich nach einem Bildschirmtod am Anfang des Loops wiederfinden?Bevor Heinrich und Jörg vor lauter Zeitschleiferei einen Drehwurm bekommen, verlassen sie Black Reef Island nach rund einer Stunde und beantworten die goldene Frage dieses Formates: Werden sie nach der erlebten ersten Stunde in ihrer privaten Zeit weiterspielen? Wer keine Sekunde verpassen will, der kann sich am Wochenende auf die Stunde Uncut freuen, in der ihr Jörgs erste Spielstunde miterleben könnt.