Deathloop – Jörgs Stunde Uncut

Teaser Jörg macht Bekanntschaft mit Juliana, der Erzrivalin in Deathloop. Außerdem setzt er sich mit anderen Gefahren, Geheimnissen und Gemeinheiten der Insel Black Reef auseinander.

Jörg mag die Spiele der Arkane Studios und startet entsprechend motiviert in die Stunde, um herauszufinden, was es mit diesen Zeitschleifen inauf sich hat. Doch wenn die Uhr tickt, behält man er beim Stealth trotzdem die Ruhe? Oder fängt sein Blut an zu kochen, wenn gewisse Objekte nicht das tun, was sie eigentlich tun sollen oder er sich von Deathloop aufs Glatteis geführt fühlt? Erlebt es selbst in der ersten Spielstunde (plus ein paar Minuten extra) von Jörg mit Deathloop in voller Länge.Viel Spaß beim Ansehen!