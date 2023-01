Teaser Jörg und Hagen steuern den glücklosen Ingenieur Isaac Clarke durch ein Monsterverseuchtes Raumschiff und demonstrieren, dass man sie sehr wohl im Weltraum schreien hören kann.

EA Motive bringt mitein Remake eines blutigen Horror-Klassikers, der unter anderem mit starkem Gegner-Design, beängstigender Sound-Kulisse und immersiven Interface-Design ohne HUD auf sich aufmerksam machte. Versprüht die Neuauflage 10 Jahre nach dem Original vom Start weg denselben Reiz?Jörg und Hagen haben dabei eine jeweils andere Beziehungen zum Original und entsprechend unterschiedlich starke Erinnerungen. Beide aber haben bisher nie Hand an das Remake gelegt und starten gespannt in diese Ausgabe der Stunde der Kritiker – gespielt wurde dabei im Raytracing-Modus und ihr könnt die ausgewählten Highlight-Szenen ihrer ersten Spielstunde in 4K genießen! Am Ende klärt dann das Fazit, ob die Neuauflage unsere Kritiker im Guten oder Schlechten gruselt und ob sie auch über den Auftakt hinaus weiterspielen wollen.Viel Spaß!