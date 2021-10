Crysis Remastered 2 & 3 im Technik-Check

Teaser Rund ein Jahr nach dem Release von Crysis Remastered könnt ihr nun in Teil 2 und 3 das überarbeitete New York mit eurem Nanosuit aufmischen. Konnten uns die Remaster auf PC beeindrucken?

Letztes Jahr machte der einstige PC-Schmelzerals Crysis Remastered auf Switch (im Test, Note 8.0 ) sowie auf PC und Konsolen (Testnote 8.5 ) wieder eine gute Figur. Nun wurde der ganzen Trilogie von Crytek und Saber Interactive eine Remaster-Kur verpasst. Wir haben unsundauf dem PC angesehen – diese Version ist dabei momentan nur im Epic Games Store erhältlich.Im Video gibt euch Hagen einen Überblick über die technischen Qualitäten der PC-Version samt einiger Vergleichsszenen zum Original auf PC – dabei handelt es sich um Szenen aus alten Videos in 1080p. In unserem Testsystem zogen eine RTX 3080 Founders Edition, ein Intel i7-7700 mit 4,2 GHz und 16 GB RAM an einem Strang. Alle Grafikoption waren auf die höchste Stufe "Sehr hoch" gedreht. Das Ganze wurde in 60 FPS bei 4K gefilmt, dabei handelt es sich über Nvidias DLSS-Technologie dynamisch hochskaliertes 4K, wobei die DLSS-Voreinstellung "Ausgeglichen" gewählt wurde.Dieser Inhalt konzentriert sich auf den technischen Eindruck, zu den spielerischen Qualitäten empfehlen wir euch die GG-Tests zum 2011 erschienen Crysis 2 und 2013 erschienenen Crysis 3 Viel Spaß!