Crown Wars - The Black Prince Reveal Trailer

Teaser

Publisher Nacon und Entwickler Artefacts Studio haben einen gut einminütigen Enthüllungs-Trailer zum Strategie- und Rundentaktik-Titelveröffentlicht. Darin seid ihr als Adliger mitten in den Wirren des Hundertjährigen Krieges zwischen den Fronten und müsst gleichzeitig einem dunklen Geheimkult auf die Schliche kommen. Von eurer Burg aus könnt ihr Soldaten und Spezialisten rekrutieren und in Rundentaktikkämpfen gegen die Feinde der Krone einsetzen. Zugleich sind eure Management- und Diplomatie-Skills auf der Weltkarte von 1356 gefragt. Unterschiedliche Fraktionen der Engländer und der Franzosen buhlen um die Macht. Zeitgleich wütet die große Pestepidemie in Europa. Das Spiel bietet eine isometrische Sicht auf das Geschehen. Erscheinen soll Crown Wars - The Black Prince irgendwann 2023 für PC, PS5, XSX und Switch.