Crash Drive 3: Announcement Trailer und Start am 8. Juli

Der sechs Jahre alte Fun-Racer Crash Drive 2 von M2H erhält am 8. Juli einen Nachfolger. Crash Drive 3 erscheint für PC, Linux, Mobilgeräte, Playstation 4 und 5, Switch, Xbox One und Xbox Series X|S. Plattformübergreifend könnt ihr euch in Online-Multiplayer-Partien in über 50 verschiedenen Vehikeln miteinander messen, zur Wahl stehen euch neben einem Hippie Bus, Panzer und Polizeiauto viele weitere Fahrzeuge. In fünf unterschiedlichen Welten könnt ihr versteckte Geheimnisse entdecken. Der Entwickler verspricht außerdem über zehn verschiedene Spielmodi, unter anderem Cops 'n Robbers (Räuber und Gendarm), Destroy the Beachball, King of the Crown und Tank Battle.