Teaser Das Mittelalter war rau, gekämpft wurde noch Mann gegen Mann, abgesehen von ein paar Feiglingen mit Pfeil und Bogen. Dennis hat sich in die blutige Zeit begeben und nimmt euch mit in die Schlacht.

Kernige Multiplayer-Nahkämpfe im Mittelalter sind eine kleine Nische, die aber durchaus ihre Lieberhaber hat. So kann sich das 2019 erschienenenoch immer an einer treuen Fangemeinde erfreuen, einer der größten Titel des Unter-Genres dürfte aber ohne Frageaus dem Jahr 2012 sein. Anfang Juni 2021 ist mitnun ein Nachfolger von den Torn Banner Studios erschienen, der das Spielgeschehen nur in Nuancen verändert, aber den selben spaßigen Gameplay-Kern bietet. Redaktions-Recke Dennis hat sich furchtlos in die Schlacht begeben und nimmt euch in seinem bebilderten Erfahrungsbericht mit.Nun mögt ihr euch vielleicht denken "Was gibt es denn bei einem Multiplayer-Spiel groß zu erzählen". Die Antwort ist überraschend einfach: eine ganze Menge! Angefangen bei der Grundausbildung, die unser blutlüsterner Redakteur überwinden muss, über die Möglichkeiten bei der Ausstattung seines Charakters bis hin zu den Elementen einer Schlacht bietet Chivalry deutlich mehr als nur simples und spaßiges Haudrauf-Gameplay.Und so nimmt euch Dennis mit auf seine Reise, ihr dürft seine ersten Schritte in der Schlacht beobachten und erfahrt, was ihn an dem Spiel stört, was er gut findet und wie das Kampfsystem im Kern funktioniert.Noch eine Warnung zur Güte: Chivalry 2 ist ein sehr brutales Spiel. Es mangelt nicht an rotem Lebenssaft und auch umherfliegende Körperteile sind keine Seltenheit.Viel Spaß beim Ansehen!