Chants of Sennaar Release Date Trailer

Teaser

Im Rahmen des Tribeca Games Spotlight 2023-Livestreams hat Publisher Focus Entertainment den neuesten Titel des französischen Entwicklers Rundisc – einigen von euch eventuell bekannt durch das Shoot-em-Up Varion für PC und Switch – mit dem verheissungsvollen Titel, mit einem neuen Trailer samt Releasedatum bedacht. Das farbenfrohe und mysteriös daherkommende Schleich-Puzzle-Adventure entführt euch nach Babel, wo ihr hinter die Geheimnisse des sagenumwobenen Turms kommen, unterschiedliche Sprachen und Symbolrätsel entschlüsseln und lösen müsst und Wörter nicht nur zur Kommunikation sondern auch als Werkzeug einsetzen müsst. Chants of Sennaar soll am 5. September 2023 für PC, PS4, Xbox One und Nintendo Switch erscheinen.