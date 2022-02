C64-Mini-Letsplay (6/6): Duell in Winter Games

Teaser Zum Abschluss des C64-Mini-Letsplays treten Jörg und Hagen in Winter Games von Epyx gegeneinander an. Beide wollen den Sieg und schenken sich nichts außer Schadenfreude.

Epyx Winter Games ab 19,99 € bei Amazon.de kaufen.

Hinweis: Das Video wurde in 720p mit 50 Frames pro Sekunde (PAL-Frequenz...) aufgenommen und auf 1080p hochskaliert, bei Beibehaltung der 50 fps.Invon Epyx wählen die Spieler, welche Nation sie in den olympischen Pixelspielen vertreten wollen und messen sich in einer Reihe von Disziplinen, die den Joystick so einbinden, dass nicht wildes Gefuchtel, sondern kontrollierte Eingaben zum Sieg verhelfen.Das Sportspiel eignet sich also bestens für ein heißkaltes Duell der Superlative zum Abschluss dieser Letsplay-Reihe. Wer von den beiden Joystick-Athleten zeigt mehr Feuer in den Winterspielen?