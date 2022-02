C64-Mini-Letsplay (4/6): Skool Daze

Teaser Skool Daze klang für Hagen so schön nach simulierter Schule, in der die Figuren auf seine Aktionen reagieren. Allerdings war ihm die Aufmerksamkeit der Lehrer in der Praxis gar nicht so lieb.

Hinweis: Das Video wurde in 720p mit 50 Frames pro Sekunde (PAL-Frequenz...) aufgenommen und auf 1080p hochskaliert, bei Beibehaltung der 50 fps.aus dem Jahr 1984 ist eigentlich ein Gewächs des ZX Spectrum, erschien dann aber auch für den Commodore 64. Unruhestifter Eric hat ein Problem: Wenn der Schulleiter am Ende des Schuljahres in seine randvolle Akte sieht, ist es für ihn vorbei. Also plant er, die Chronik seiner Missetaten zu stehlen. Dafür muss er "nur" seltsame Schilde in der Schule deaktivieren (das hat wohl irgendetwas mit Hypnose zu tun) und dann die Teile der Kombination des Safes mit den Akten von den Lehrern erfahren.Für Hagen klang das herrlich schräg und er war interessiert zu sehen, wie das Spiel den Ablauf des Schultages simuliert, schließlich finden regelmäßig Stunden statt und wird Eric da auf dem Flur erwischt, soll er zur Strafe hunderte Sätze schreiben. Bei 10.000 angesammelten Sätzen, kommt der Verweis, aka Game Over. Als Hagen allerdings im Sekundentakt und mit großer Gehässigkeit Punkte aufgedonnert kriegt, fühlt er sich plötzlich, wie der Protagonist einer Geschichte von Franz Kafka.