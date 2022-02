C64-Mini-Letsplay (3/6): Speedball 2

Teaser Speedball 2 ist für Jörg eines der allerbesten ... Amiga-Spiele. Die C64-Fassung aber hat er nie richtig gespielt. Wie schlägt sich heutzutage die 8-Bit-Konvertierung des Bitmap-Brothers-Hits?

Hinweis: Das Video wurde in 720p mit 50 Frames pro Sekunde (PAL-Frequenz...) aufgenommen und auf 1080p hochskaliert, bei Beibehaltung der 50 fps.von den Bitmap Brothers war eine deutlich ausgebaute Fortsetzung im Vergleich zum bereits guten Erstling. Wieder führt man eine Mannschaft unerschrockener Ballspieler, nur dass der Ball eine schwere Eisenkugel ist und auch sonst Blessuren zum Geschäft gehören. Das Spielfeld scrollte nun nicht mehr nur vertikal, sondern in alle Richtungen, was es den Bitmap Brothers erlaubte, ans Geschehen ranzuzoomen und größere Sprites für die Spieler zu verwenden.Die C64-Fassung kannte Jörg Langer bislang nur vom Schnell-mal-anspielen und – ob der grafischen und akustischen Inferiorität im Vergleich zum Amiga-Original – danach auch Schnell-wieder-ausschalten. Im Zuge des C64-Mini-Letsplays aber, einer Gegenleistung im Zuge der Weihnachtsaktion 2021 , bekommt die 8-Bit-Version eine neue Chance.