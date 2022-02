C64-Mini-Letsplay (2/6): Uridium und Co.

Teaser Eigentlich sollte es in dieser Folge exklusiv um Who Dares Wins II gehen, aber Jörg will euch spontan auch kurz Uridium zeigen, und dann ist WDW II eher doof, und dann gibt's halt weitere Action-Kost.

Hinweis: Das Video wurde in 720p mit 50 Frames pro Sekunde (PAL-Frequenz...) aufgenommen und auf 1080p hochskaliert, bei Beibehaltung der 50 fps.Nicht nur das eigentlich geplantenbekommt ihr in dieser Folge unseres Weihnachtsaktions-induzierten C64-Mini-Letsplays zu sehen (weil das für die ganzen 40 Minuten zu öde wäre, wie Jörg bald feststellt), sondern auch:Also ein ganzes Action-Medley, mit dem Jörg letztlich seine mangelnde Reaktionsfähigkeiten in typischen 8-Bit-Actionspielen kaschieren will...