C64-Mini-Letsplay (1/6): Paradroid

Teaser Im Zuge unserer Weihnachtsaktion haben die Teilnehmer für die Community auch ein Mini-Letsplay freigeschaltet mit sechs C64-Klassikern, die wir jeweils für euch eine halbe, dreiviertel Stunde spielen.

Hinweis: Das Video wurde in 720p mit 50 Frames pro Sekunde (PAL-Frequenz...) aufgenommen und auf 1080p hochskaliert, bei Beibehaltung der 50 fps.ist ein Meilenstein der Spielegeschichte – finden zumindest viele C64-Fans. Die übliche technische Brillanz vonin Sachen weiches Scrolling und schnelle Grafik wurde um ein taktisches System erweitert, und zusammen ergab das eine ziemlich fordernde Mischung: Wir wollen ein großes Raumschiff wieder in unsere Gewalt bekommen, auf dem sämtliche Roboter durchgedreht sind, vom kleinsten Reinigungsgerät bis zum großen, mächtigen Kommandanten.Alle Roboter haben eine dreistellige Nummer, die ihre Funktion und Stärke beschreibt. Wir selbst starten als schwächlicher 001, der aber eine Besonderheit hat: Er kann andere Roboter nicht nur abschießen (das können alle Typen), sondern auch übernehmen. Dazu wird in ein Minispiel gewechselt, bei dem die Aufgabe ist, mehr "Schaltkreise" umzufärben als der Gegner.Jörg Langer kehrt nach vielen Jahren zu einem seiner C64-Lieblinge zurück. Wie wird er sich schlagen?