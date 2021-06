Book of Travels: Trailer und Early-Access-Start am 9. August

Teaser

Für das TMORPG (Tiny-Multiplayer-Online-Role-Playing-Game)wurde heute anlässlich der offiziellen Bekanntgabe des Release-Datums ein Trailer veröffentlicht. In dem Video seht ihr Charaktere durch die Spielwelt Braided Shore laufen und lauscht dabei den Worten von Erzählern aus dem Off. Sollte euch das Rollenspiel interessieren, ihr euch aber trotz des Trailers nicht vorstellen können, wie das Gameplay aussehen wird, solltet ihr euch den 9. August 2021 merken: An diesem Datum startet Book of Travels in den Early Access bei Steam