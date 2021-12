Bloodrayne ReVamped: Dennis' Nemesis-Video

Teaser Dank eurer Unterstützung in der Weihnachtsaktion 2021 hat Dennis ein erneutes Date mit der Dhampir-Dame. Sogar auf dem harten Schwierigkeitsgrade. Das ist aber nicht das Härteste für ihn.

Durch eure Spenden für diewurden in kurzer Zeit so einige Dankeschön-Inhalte finanziert. So auch dieses Nemesis-Video, in dem sich Dennis erneut in das Dhampir-Abenteuerstürzt. Doch damit ihm das nicht zu leicht fällt, wird er die Schwierigkeitsgrad auf die höchste Stufe schrauben, passenderweise "hart" getauft. Wer seinen Test bereits gesehen und/oder gelesen hat, der weiß bereits, dass ihm das Spiel aber auch noch auf andere Arten und Weisen Probleme machen wird.Bei Bloodrayne ReVamped handelt es sich um eine Neuauflage eines Titels von 2002, der kurz nach dem Erscheinen bereits auf dem Index landete. Die Damen und Herren der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften (BPjS, bis April 2021 Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien, heute Bundeszentrale für Kinder- und Jugendmedienschutz) hielten es wegen dem Gewaltgrad und NS-Symbolik nicht für den öffentlichen Vertrieb geeignet. Doch bei seinem Neustart der Kampagne merkt Dennis direkt wieder, dass auch der Spielspaß ein Grund für das Beinaheverbot gewesen sein könnte...Viel Spaß beim Ansehen!