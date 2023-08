Blasphemous 2: Die ersten 16 Minuten im Gameplay-Video

Teaser

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Die Kollegen von IGN hatten die Möglichkeit, die erste Viertelstunde der neuen Abenteuer des Büßers inaufzuzeichnen. Wer sich von euch also spoilern lassen möchte, kann in diesem 16-minütigen Video erste Eindrücke zur Präsentation, zur HIntergrundgeschichte, neuen Waffen und neuen Gegnern holen. Auf den ersten Blick erscheint alles wie mehr vom Gleichen, doch die Details verraten einige Änderungen. Grafisch hat sich genauso etwas getan wie vom Moveset der Figuren her, es wird mehr NPCs geben, die Story bekommt einen höheren Stellenwert und neue Upgrades, Perks und Spezialfähigkeiten sollen das Gameplay bereichern. Das sakral angehauchte Metroidvania erscheint in 10 Tagen, am 24. August 2023 für PC, PlayStation 5, Xbox Series und Nintendo Switch.