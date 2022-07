Teaser Es wird einmal wieder Zeit, in der Vergangenheit zu wühlen und sich eines alten Klassikers anzunehmen – aus zwei Perspektiven. Kann das Westwood-Abenteuer Jörg und Anatol heute noch überzeugen?

Diese Stunde der Kritiker ist in vielerlei Hinsicht besonders: Zunächst, da es sich um eine Classic-SdK handelt. Außerdem wirdheute gemeinsam mitauf Replikanten-Jagd gehen, denn die beiden werden Blade Runner erneut erleben. Allerdings nicht die in Ungnade gefallenevon den Nightdive Studios, sondern das Original von 1997 in ScummVM. Was das gesamte Erlebnis heute aber auch spannend macht ist, dass die Handlung im Jahr 2019 spielt – ganz wie in der Film-Vorlage halt. Was damals aber Science-Fiction war, ist heute bloße Vergangenheit. Sowohl Jörg als auch Anatol sind Fans der Film-Vorlage, allerdings sieht die Nähe zum heutigen SdK-Spiel etwas anders aus. Der GG-Chef hat es damals gespielt und auch sehr gerne gehabt, unser heutiger Gast-Kritiker hingegen geht vollkommen unbefleckt in diese Stunde der Kritiker.Abgesehen vom selben Setting hat das Westwood-Adventure nur bedingt Gemeinsamkeiten mit der ikonischen Vorlage. Denn es erzählt eine eigene Handlung, die zeitgleich zu der des Films angesiedelt ist. Jörg und Anatol schlüpfen in die Haut des Blade Runners Ray McCoy und sollen zunächst einen Mord in einer Tierhandlung untersuchen. Schnell wird aber natürlich klar, dass mehr dahinter steckt und sie eigentlich einer Gruppe Replikanten auf der Spur sind. Im Kern also ein klassisches Detektivspiel. Im Verlauf ihrer Stunde mit Blade Runner werden sie aber nicht nur Dialoge führen, sondern auch Verdächtige verfolgen, ihre Schusswaffen zücken und einen Replikantentest durchführen.Jeweils eine Stunde verbringen die beiden mit Blade Runner, wir haben wie immer die launigsten Szenen für euch zusammen geschnitten. Nach dieser Zeit müssen sie sich im Fazit der Frage aller Fragen stellen: Würden sie freiwillig und in ihrer privaten Zeit weiterspielen?Viel Spaß beim Ansehen!