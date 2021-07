Black Mirror: Rückblick auf die düsteren Adventures

Teaser Zu Beginn dieses Jahrhunderts erlebte das Adventure-Genre einen zweiten Frühling. Black Mirror legte in dieser Zeit den Grundstein für eine erfolgreiche Reihe. Benjamin blickt mit euch darauf zurück.

Wenn ich in Prag einen Adventure-Spieler fragen würde, was er von "černý zrcadlo" (zu Deutsch: schwarzer Spiegel) hält, würde mich die betreffende Person bloß rätselnd anschauen. Denn das Point-and-Click-Adventure, das hierzulande 2004 unter dem Namenveröffentlicht wurde, ist im Land der Macher unter dem Namenbekannt, was soviel wie Todesbote bedeutet. Ein treffender Name, denn nachdem Protagonist Samuel Gordon nach 12 Jahren zum Schloss seiner Ahnen (das wiederum namensgebende Black Mirror Castle) zurückkehrt, sterben dort und in der nahegelegenen Kleinstadt Willow Creek Menschen unter mysteriösen Umständen.Aber an dieser Stelle soll es nicht nur um Namensgebung von Black Mirror gehen, sondern um die Serie als Ganzes, wie in unseren bisherigen Videorückblicken aus der Rubrik Serien-Liebe. Dabei handelt es sich wie üblich um eine persönliche Rückschau und nicht um eine allgemeine Einordnung in die Spiele- beziehungsweise Adventure-Historie. Mein Fokus liegt dabei klar auf dem ersten Teil, allerdings gehe ich auch insbesondere mit Blick auf den Übergang der Markenrechte von Future Games an dtp näher auf das 2009 veröffentlichteein und widme mich eher knapp dem etwas mehr als Jahr später folgendenund dem von King Art Games entwickelten Reboot von 2017.Im Video beleuchte ich unter anderem die wichtigsten Gründe für den Erfolg von Black Mirror (der definitiv auch mit dem Adventureverbunden ist) und weshalb die Reihe bis heute zu meinen Lieblingen aus der "zweiten Blütephase" des Point-and-Click-Genres Anfang der 2000er zählt. Nicht zuletzt erfahrt ihr aus dem Video, warum der Hauptcharakter in Teil 2 so übermäßig aggressiv ist und nicht zuletzt, was Black Mirror mit Fußball zu tun hat...Die Spielszenen stammen (abgesehen vom Reboot, das ich auf Xbox One gespielt habe), jeweils aus den PC-Versionen, die mir der GamersGlobal-Partnershop GOG.com zur Verfügung gestellt hat. Unter anderem dort könnt ihr alle vier Spiele der Reihe kaufen und, falls ihr dazu unseren Partnerlink nutzt , damit ohne zusätzliche Kosten für euch auch GG etwas Gutes tun.Links zu allen bisherigen und kommenden Ausgaben der "Serien-Liebe", unter anderem zuund, findet ihr über die regelmäßig aktualisierte Liste auf der rechten Seite.