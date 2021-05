Teaser Das Erstlingswerk von Experiment 101 lässt euch als das Produkt radioaktiver Verseuchung eine postapokalyptische Welt erkunden. Kann dieser Ansatz Jörg und Heinrich in der ersten Stunde überzeugen?

Auch wenndas erste Spiel von Experiment 101 ist, so kann man dem Studio keinesfalls nachsagen, keine Expertise zu haben. Schließlich wurde die Spieleschmiede vongegründet, der vor dem Schritt in die Selbstständigkeit beispielsweise bei den Avalanche Studios angestellt war, wo er als Studio Creative Director an Titeln wieundmitwirkte. Nach der Gründung von Experiment 101 im Jahr 2015 wurden auch direkt die Arbeiten an Biomutant gestartet, bevor im Jahr 2017 THQ Nordic das Unternehmen schluckte. Eine bewegte Geschichte steckt also hinter dem Titel, den sich Jörg Langer und Heinrich Lenhardt in der heutigen Stunde der Kritiker genauer anschauen.Doch bevor unsere beiden Biomutanten in die offene Welt entlassen werden, müssen sie sich durch einen Bunker kämpfen. Dort lernen sie das Kampfsystem in allen Facetten kennen, erfahren beispielsweise wie sie schießen, schlagen und ihre Superkräfte nutzen. Abgesehen von der Einführung in die Spielmechaniken führt sie auch ein sanfter Erzähler in die Spielwelt und Story ein, bevor es an die Wahl eines Stammes geht. Ziemlich viel Inhalt also für eine einzige Stunde! Wir haben wie immer die besten Szenen für euch zusammengepickt und bieten euch einen launigen Zusammenschnitt.Nach ihrer ersten Stunde ziehen Jörg und Heinrich SdK-typisch ein Fazit: Würden sie Biomutant freiwillig in ihrer privaten Zeit weiterspielen? Wie bei jeder Stunde der Kritiker mit Jörg und Heinrich darf natürlich auch das Metagame nicht fehlen. Schaffen es die Herren das Fazit des anderen korrekt vorherzusagen, erhalten sie einen Punkt. Wer zuerst fünf Punkte in diesem Wettstreit der Kritiker erhält, der gibt seinem Mitstreiter großmütig die Gelegenheit, in einer Strafstunde den eigenen Horizont zu erweitern.Viel Spaß beim Ansehen!