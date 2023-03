Battle Cry of Freedom: Impressionen vom Multiplayer-Event

Teaser

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Am 9. März ist das große Update 2.0 für den im Sezessionskrieg angesiedelten Multiplayer-Shootervon Flying Squirrel Entertainment erschienen. Es bringt zahlreiche Verbesserungen, wie bessere Performance und Grafik, und neue Features. Zu den neuen Features gehören das Ausheben von Stellungen und Kavallerie. Am 12. März fand ein großes Multiplayerevent statt, an dem GG-User, auch für einen Spiele-Check, teilnahm. Ab und zu lief die Kamera mit und ihr könnt euch einen Ausschnitt der Aufnahmen anschauen, um euch einen kleinen Eindruck vom Spielgeschehen zu verschaffen. Zu Beginn des Events musste der Voice-Chat leider deaktiviert werden, konnte aber im Laufe des Events wieder aktiviert werden. Es gibt übrigens regelmäßig Events, die über den offiziellen Discord organisiert werden. Der Event am 12. März war jedoch der bislang größte.