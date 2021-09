Battle Brothers Letsplay #85: Der Krieg im Süden

Teaser Das Mitte März gestartete Letsplay ist mit dieser 4,5stündigen Bonusfolge beendet. Die Global Brothers erleben noch mal einige der bislang schwersten Kämpfe und dann ein würdiges Finale.

Es ist so weit: Aus purer Freude macht Jörg über die 84 finanzierten Folgen hinaus noch eine Bonusfolge, und die hat die Länge von etwa fünf normalen! Seit Tagen – auch wenn es im Spiel verdächtig lange Tag 112 bleibt – redet der Capitano nur noch davon, endlich dem Heiligen Krieg im Süden, zwischen den drei Stadtstaaten und den nördlichen Adelshäusern, beizutreten. Aber irgendwie findet er immer wieder Entschuldigungen, das dann doch nicht zu tun: Mal fehlt ein bestimmtes Item, dann will er noch mehr Hundis in die Kompanie holen, dann hat er nicht den richtigen Antigen-Test dabei oder es fehlt sonst noch Papierkram – und somit ist trotz etlicher haarsträubend spannender Schlachten die eigentliche Frage hinter dieser letzten Folge des Battle-Brothers-Letsplays: Wird die Kompanie den Krieg aus der Nähe erleben? Und natürlich: Lebt am Ende noch irgendwer?Diese Folge ist im Zuge der Live-Staffel 7 aufgenommen worden und noch knapp zweo Wochen auf https://www.twitch.tv/gamersglobal Battle Brothers mitsamt Chat zu sehen. Dieses Video dient der Konservierung und natürlich für alle, die sich aufs reine Gameplay und Jörgs Kommentar konzentrieren wollen.Für sein Letsplay zuhat Jörg Langer eine ganz besondere Söldnerkompanie gegründet: Die Global Brothers sind nicht irgendwelche anonymen Schlagetote! Der Trupp besteht aus einigen der Crowdfunder, die dieses Letsplay ermöglicht haben. Wenn einmal ein Mitglied der Kompanie stirbt, erhalten neue Rekruten den Namen eines der zwölf Top-Spender der Woche. Als aktives Mitglied der Global Brothers erhalten sie eine einzigartige Medaille. Sollte das Alter Ego sterben, wird diese durch eine ebenfalls einzigartige Medaille für verstorbene Brüder ersetzt. Einigen wenigen ist es vielleicht sogar vergönnt, nach vielen Heldentaten ehrenhaft die Kompanie zu verlassen und sich aufs Altenteil zurück zu ziehen.Den Überblick über alle Brüder bei den GlobalBrothers samt Verzeichnis der noch lebenden und verstorbenen User-Söldner sowie die Umfrage für die Top-Spender findet ihr auf der Kompanie-Seite . Wer in derselben Welt spielen möchte: Der Seed im Letsplay ist "BROTHERSGL" Raunt das mal halblaut vor euch hin. Klingt ein wenig nach dem Namen einer dunklen Gottheit, oder?Die Global Brothers der Season 2 sind ein finsterer Haufen, denn in Wahrheit suchen sie etwas größeres als nur Ruhm und Geld. Etwas Uraltes, das vielleicht besser in den vergessenen Abgründen vergangener Äonen verborgen bleiben sollte. Wir haben schon immer gewusst, dass die Global Brothers ein kultiger Haufen sind, doch in dieser Season sind sie tatsächlich Kultisten, die den dunklen Davkul anbeten! Und Davkul verlangt es regelmäßig nach einem Opfer aus den eigenen Reihen Das kann nur heiter werden...Der Global-Brothers-Kult ist die nunmehr zweite Kompanie des Kapitano Jörg. Die erste formierte sich in fernen Landen, entstanden aus dem magischen Wort "PUTZBRUNN". Es war eine Kompanie für die Geschichtsbücher unter Hauptmann Kriesing, der als einziger nie ein Schlachtfeld verließ, ohne nicht mindestens einen Feind zu erschlagen. Als einfache Bauern waren die Brüder losgezogen und in ihrer 45 Folgen währenden Reise wurden sie Beschützer der Karwanen, vertrieben Nekromanten aus Bergen, zerstörten uralte Illusionen und verprügelten Adelige für schnelles Geld.