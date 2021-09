Battle Brothers Letsplay #77: Die Sanduhr des Grauens

Aktion: Battle Brothers 13690€ 1800 Staffel 1 (Folgen 1-12) 3600 Staffel 2 (Folgen 13-24) 5400 Staffel 3 (25-33, 34-36 live) 7200 Staffel 4 (37-48) 9000 Staffel 5 (49-57, 58-60 live) 10800 Staffel 6 (61-72) 13200 Staffel 7 (komplett live!) Smartphone-Nutzer: Bitte Querformat nutzen, um den ganzen Balken zu sehen. Klickt auf eine der Medaillen, um via PayPal (per Guthaben, Lastschrift oder Kreditkarte) zu zahlen. Pro Medaille werden GGG (was ist das?) vergeben: für 5 Euro 100 GGG, 10 Euro 200 GGG, 25 Euro 500 GGG, 50 Euro 1000 GGG, 100 Euro 2000 GGG. Zur Registrierung geht es hier. zahle 5€ zahle 10€ zahle 25€ zahle 50€ zahle 100€ zahle 250€ Alternativ könnt ihr uns auch eine Überweisung direkt auf unser Konto schicken; schreibt "Battle Brothers" hinter eure Usernummer (siehe Profil): Lastschrift Ihr könnt gerne via Lastschrift bezahlen! Sofern ihr bereits drei Premium-Monate (oder mehr) per Bankeinzug bezahlt habt, wird euch die Medaille sofort gutgeschrieben – ansonsten warten wir die Bestätigung des Geldeingangs bei unserem Dienstleister ab, was über eine Woche dauern kann. zahle 5€ zahle 10€ zahle 25€ zahle 50€ zahle 100€ zahle 250€

Teaser Die Battle Brothers haben sie neu formiert und sind frohen Mutes, eine erste Bewährungsprobe steht an: Werden wir 17 Nachzehrern heimleuchten, oder scheitert die neu motivierte Truppe bereits daran?

Auch wennkeinesfalls ein perfekt designtes Spiel ist und selbst seine Kernmechaniken (Weltgenerierung, Missionsgenerierung, Zufallsanfälligkeit des Kampfsystems sowie Wirtschaftssystem) noch deutliches Verbesserungspotenzial haben, von der Grafik-Engine mal ganz zu schweigen: Unter anderem das Gegnerdesign ist dem kleinen Studio ganz wunderbar gelungen. Das fängt bei den oft genialen Namen an, geht über die unterschiedlichen Fähigkeiten und Verhaltensweisen weiter und hört erst bei den teils superben Geräuschen auf.Nehmen wir die "Nachzehrer": "Zehrer" leitet sich von "verzehren" oder auch von "zehren" ab, und das "Nach" deutet subtil an, dass es sich um ein nachträgliches Verspeisen handelt. Passt wunderbar zu einem Monstrum mit scharfen Klauen, das sowohl getötete Rudelsmitglieder als auch Feinde gerne verspeist – und dadurch größer und gefährlicher wird, bis schließlich die größte Variante einen kompletten Kampfbruder einfach verschlucken kann. Capitano Jörg weiß zum Glück, wie er mit dieser Sorte Adversarius umzugehen hat – doch dann macht er Bekanntschaft mit der Sanduhr des Grauens.Diese Folge ist im Zuge der Live-Staffel 7 aufgenommen worden. Bis zum 8. September 2021 spielt Jörg jeden Tag live um 19:00 Uhr für und mit euch auf https://www.twitch.tv/gamersglobal Battle Brothers. Die neuen Episoden werden zeitnah auch als Video veröffentlicht, so dass ihr sie in alle Ruhe nachholen könnt. Einschalten lohnt sich aber definitiv schon allein wegen des Chats!Für sein Letsplay zuhat Jörg Langer eine ganz besondere Söldnerkompanie gegründet: Die Global Brothers sind nicht irgendwelche anonymen Schlagetote! Der Trupp besteht aus einigen der Crowdfunder, die dieses Letsplay ermöglicht haben. Wenn einmal ein Mitglied der Kompanie stirbt, erhalten neue Rekruten den Namen eines der zwölf Top-Spender der Woche. Als aktives Mitglied der Global Brothers erhalten sie eine einzigartige Medaille. Sollte das Alter Ego sterben, wird diese durch eine ebenfalls einzigartige Medaille für verstorbene Brüder ersetzt. Einigen wenigen ist es vielleicht sogar vergönnt, nach vielen Heldentaten ehrenhaft die Kompanie zu verlassen und sich aufs Altenteil zurück zu ziehen.Den Überblick über alle Brüder bei den GlobalBrothers samt Verzeichnis der noch lebenden und verstorbenen User-Söldner sowie die Umfrage für die Top-Spender findet ihr auf der Kompanie-Seite . Wer in derselben Welt spielen möchte: Der Seed im Letsplay ist "BROTHERSGL" Raunt das mal halblaut vor euch hin. Klingt ein wenig nach dem Namen einer dunklen Gottheit, oder?Die Global Brothers der Season 2 sind ein finsterer Haufen, denn in Wahrheit suchen sie etwas größeres als nur Ruhm und Geld. Etwas Uraltes, das vielleicht besser in den vergessenen Abgründen vergangener Äonen verborgen bleiben sollte. Wir haben schon immer gewusst, dass die Global Brothers ein kultiger Haufen sind, doch in dieser Season sind sie tatsächlich Kultisten, die den dunklen Davkul anbeten! Und Davkul verlangt es regelmäßig nach einem Opfer aus den eigenen Reihen Das kann nur heiter werden...Der Global-Brothers-Kult ist die nunmehr zweite Kompanie des Kapitano Jörg. Die erste formierte sich in fernen Landen, entstanden aus dem magischen Wort "PUTZBRUNN". Es war eine Kompanie für die Geschichtsbücher unter Hauptmann Kriesing, der als einziger nie ein Schlachtfeld verließ, ohne nicht mindestens einen Feind zu erschlagen. Als einfache Bauern waren die Brüder losgezogen und in ihrer 45 Folgen währenden Reise wurden sie Beschützer der Karwanen, vertrieben Nekromanten aus Bergen, zerstörten uralte Illusionen und verprügelten Adelige für schnelles Geld.