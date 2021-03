Battle Brothers #04: Goldgräberstimmung

Teaser Jörg sucht gemäß den Wünschen des inneren Zirkels nach attraktiven Einnahmequellen, doch die Kompanie kann kaum ein paar Schritte gehen, bevor sich ihr Briganten in den Weg stellen.

Dieses Letsplay ist von Crowdfundern finanziert, aber frei für alle. Auch du willst Söldner bei den Global Brothers werden? Dann ab zur Crowdfunding-Seite Die erste Woche liegt hinter unserem Soldner-Trupp, langsam ist genug um die ersten Toten getrauert worden. Die Kompanie blickt nach vorne und ihre Augen suchen nach dem Glanz des schnellen Geldes. Bestimmt könnte man im Norden die goldenen Kelche aus dem Inventar gewinnbringend losschlagen. Vorausgesetzt, die Global Brothers schaffen es heil quer durchs Land.Im Letsplayhat Jörg eine ganz besondere Söldnerkompanie gegründet: Die Global Brothers sind nicht irgendwelche anonymen Schlagetote! Der Trupp besteht aus den Crowdfundern, die dieses Letsplay ermöglicht haben. Wenn einmal ein Mitglied der Kompanie stirbt, erhalten neue Rekruten den Namen eines der zwölf Top-Spender der Woche. Als aktives Mitglied der Global Brothers erhalten sie eine einzigartige Medaille. Sollte das Alter Ego sterben, wird diese durch eine ebenfalls einzigartige Medaille für verstorbene Brüder ersetzt. Neue Folgen erscheinen jede Woche am Freitag, Samstag und Sonntag. Alle Regeln zur Namensgebung und weitere Vorteile für Unterstützer lest ihr auf der Crowdfunding-Seite . Den Überblick über alle Brüder bei den GlobalBrothers samt Verzeichnis der noch lebenden und verstorbenen User-Söldner sowie die Umfrage für die Top-Spender findet ihr auf der Kompanie-Seite . Wer nachspielen möchte: Der Seed der Welt im Letsplay ist "Putzbrunn".Was Battle Brothers ist? Nun dasunter den Rundentaktik-Titeln, entwickelt von den Hamburger Overhype Studios. Es gilt, als Hauptmann seine Schar Söldner in Gefechte gegen Banditen und Krieger, aber auch gegen Untote, Waldschrate und andere Monster zu führen. Die Rundentaktik ist dabei so detailliert, wie erbarmungslos. Der Waffenart des Feindes wollt ihr mit passender Ausrüstung begegnen. Wenn ihr eure Reisläufer ohne Schild gegen Speerkämpfer schickt oder mit einem fast kaputten Helm zum Keulenschwinger entsendet, werdet ihr bald neue Gräber ausheben müssen. Doch eine Rüstung ist ihren Wert in Gold auch nicht wert, wenn ihr den glücklosen Ritter zu einem Hammerträger schickt, der ihn aus seiner Sardinendose schält. Gehen Schläge im falschen Moment daneben, kann das schnell ein schmerhaftes wie permanentes Ableben eures Battle Brothers bedeuten.Doch es reicht nicht, nur zu überleben. Ihr führt immerhin ein Geschäft! Wenn der Auftrag so viel Verwundete und kaputte Aurüstung gefordert hat, dass die Belohnung direkt wieder wegschmilzt, habt ihr bald ein Problem, den täglichen Sold auszuzahlen. Deswegen lohnt es sich, gegnerische Rüstung beim Kampf möglichst intakt zu lassen, um die Beute gewinnbringender loszuschlagen oder neben den üblichen Aufträgen auch in den Verkauf von Waren zu investieren.Viel Spaß!