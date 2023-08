Teaser Passend zum jüngst erschienenen Baldur's Gate 3 haben sich zwei langgediente Spielekritiker Baldur's Gate 2 neu angesehen – in der Enhanced Edition von 2013. Für Anatol war's sogar das erste Mal...

Biowares Überraschungserfolgflößte 1998 dem darbenden Rollenspiel-Genre neues Blut ein.war dann in jeder Beziehung größer, schöner und besser, ein echter Meilenstein des gesamten Genres. 2013 veröffentlichte Beamdog eine Enhanced-Version, die das Spiel insbesondere an moderne Monitore (16:9 statt 4:3, höhere Auflösungen) anpasste und einige Extras einbaute. Diese Enhanced Edition ist auch schon wieder knapp zehn Jahre alt – weswegen sichunderlaubt haben, diese für ihre Classic SdK zu Baldur's Gate 2 zu verwenden.Jörg hat damals die Enhanced Edition angetestet und auch mit dem(das die Teile 1 und 2 sowie die meisten DLC in einer riesigen Spielwelt kombiniert) herumgespielt – doch seine letzte ausführliche Beschäftigung mit Baldur's Gate 2 liegt rund 20 Jahre zurück. Anatol kennt den ersten Teil gut, hat aber nie Teil 2 gespielt. Ideale Voraussetzungen also für eine Classic SdK, die fast schon eine reguläre Erstbegegnungs-Stunde ist. Wie üblich haben wir die je gut eine Stunde live kommentierte Spielzeit beider Akteure für euch zusammengeschnitten, am Ende folgt das ausführliche Fazit: Würden die Kritiker weiterspielen – oder nicht?