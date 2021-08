Back 4 Blood – Die Viertelstunde

Teaser Einfach mal wieder gemütlich im Koop ein paar Zombies niedermetzeln. Diese simple Prämisse verfolgen die ehemaligen Left-4-Dead-Entwickler mit ihrem neuen Spiel, das wir probespielen konnten.

Der 2008 veröffentlichte Koop-Shooterschlug wie eine Bombe bei Spielern ein und avancierte sich schnell zum Hit auf LAN-Parties. Bereits 2009 erschien mitein Nachfolger, der das Spielprinzip in Nuancen erweiterte, ohne dabei aber den Fokus des spaßigen Spielprinzips aus den Augen zu verlieren: Zombies töten. Doch das ereilte die Reihe das selbe Schicksal wie einige andere Marken von Valve: Sie lag brach. Mitarbeiten die Turtle Rock Studios nun an einem geistigen Nachfolger, der nach aktuellem Plan im Oktober 2021 erscheinen soll.Jörg und Dennis hatten bereits vorab die Chance, ein paar Runden zu spielen. Aufgrund technischer Probleme konnten die zwei leider nicht gemeinsam in den Kampf ziehen und so hat sich Jörg den PVP-Modus kurz angesehen, während Dennis sich ganz auf klassisches Untoten-Töten konzentriert hat. In dieser Viertelstunde seht ihr einen launigen Zusammenschnitt aus den Partien der beiden, die sie mit zwei Mitspielern bestritten haben.Im Kern behält Back 4 Blood die Tugenden von Left 4 Dead bei. In Teams von 4 oder 8 Spielern müsst ihr euch durch scharenweise Zombies kämpfen, um die sicheren Häuser am Ende eines Abschnitts zu erreichen. Dabei steht euch ein umfangreiches Waffenarsenal zur Verfügung, außerdem könnt ihr Benzinkanister und andere Umgebungsobjekte nutzen, um großen Flächenschaden auszuteilen. Neben dem gemeinen Untoten-Fußvolk gibt es einige größere Biester, die nur mit geballten Kräften erlegt werden können. Als neuen Funktion haben die Turtle Rock Studios die Karten eingeführt. Dabei handelt es sich, vereinfacht gesagt, um zusätzliche Buffs. Jeder Spieler stellt vor Beginn der Partie sein Deck zusammen und erhält so beispielsweise mehr Munition oder Gesundheit. Wahlweise kann dieses Mechanik für ein klassischeres Spielerlebnis auch deaktiviert werden.Viel Spaß beim Ansehen!