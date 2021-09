Teaser Das klassische JRPG mit Rundenkämpfen zeigt in der Viertelstunde, dass in ihm mehr steckt als eine ansehnliche gezeichnete Grafik und Namen einiger Final-Fantasy-Veteranen im Abspann.

Der französisch-kanadische Entwickler Artisan Studios liefert mitein JRPG klassischer Machart ab. Schon das Logo erinnert stark an frühererCover. Dazu gibt es traditionelle Rundenkämpfe und auch ein ausuferndes Minispiel wie in diversen Ablegern von Final Fantasy. Tatsächlich hat sich Artisan Studios für Astria Ascending einige Veteranen von Square Enix an Bord geholt. So stammt das Szenario vonder seitan der Story beinahe jedes Hauptteils der Reihe mitwirkte. Das Character Design stammt von der Firma CyDesignation, die von(unter anderem Character Designer und Background Art Director für) und(unter anderem Art Director für) betrieben wird. Auch in Sachen Musik istinvolviert, unter anderem die Soundtracks fürundkomponierte.Hagen hat sich rund drei Stunden in die hübsch gezeichnete Welt von Astria Ascending gewagt und diverse Kämpfe ausgefochten. In dieser Ausgabe der Viertelstunde zeigt er euch, welche Einflüsse aus anderen JRPG-Hits wieundihm begegnet sind, was die Story des Rollenspiels so interessant macht und warum ihn der zweite Boss kalt erwischt hat.Viel Spaß!