Arma Reforger Enfusion Showcase Trailer

Bohemia Interactive kündigten heute einen neuen Teil der-Serie an:. Mit Arma Reforger verschlägt es euch zurück ins Jahr 1989 und auf die Insel Everon des Malden-Archipels. In diesem Showcase wird euch die neue Enfusion-Engine vorgestellt, die auch im nächstenzum Einsatz kommen wird. Spielern wird auch wie in den Vorgängern zuvor viele Möglichkeiten gegeben, um Inhalte selbst zu erstellen und beizusteuern.Arma Reforger ist ab sofort als Early Access für PC auf Steam und im Bohemia Shop sowie für die Xbox Series X/S im Xbox Shop verfügbar.