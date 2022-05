Teaser Harald Fränkel stellt euch nach seiner Kolumne über die besten Titeln für den betagten Amiga nun seine Topten auch in einem ausführlichen Video-Special vor.

Harald Fränkel hat ein Gespür für die Homebrewing-Szene entwickelt und so führt ihn sein feines Näschen zielsicher zu den größten Leckerbissen, die in den Software-Hexenküchen brodeln. Und weil er so ein verdammt feiner Kerl ist, setzt er seine Kräfte für das Wahre und Schöne und Gute und Artikel-Honorare ein. In seiner Kolumne Meine Freundin, das geile Gerät stellte Harald bereits unseren Premium-Abonnenten auf seine unnachahmliche Art seine Top 10 neuer Spiele für den alten Amiga 500 vor. Doch er hat es sich nicht nehmen lassen, euch allen obendrein die aktuellen Topspiele für den Amiga in einem ausführlichen Video vorzustellen.Freut euch unter anderem auf:Bei aller Liebe zum Amiga 500: Für Tinyus und Shadows of Sergoth braucht es schon einen Amiga 1200 oder einen entsprechend eingerichteten Emulator.Viel Spaß!