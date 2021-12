Teaser Im der letzten Stunde der Kritiker im Jahr 2021 stellen sich Jörg Langer und Anatol Locker einem Filmklassiker in einer spielerischen Neuinterpretation. Ob das gut gehen wird?

Über 60 Jahre alt istmittlerweile. Der Film des legendärengilt in vielerlei Hinsicht als Meilenstein, nicht zuletzt wegen dem gleichnamigen filmischen Kniff, der die optische Illusion eines Schwindelgefühls erzeugt. In unserer heutigen Stunde der Kritiker werden sich Jörg Langer und Anatol Locker Vertigo noch einmal zu Gemüte führen, aber in anderer Form – eine Videospieladaption von den Pendulo Studios und Microids.In den ersten 60 Minuten sehen die beiden Stundenkritiker auch so einiges von dem Spiel. Unter anderem wird schnell klar, dass die Entwickler sich einige künstlerische Freiheiten genommen haben. Beispielsweise ist die Handlung nun in der Gegenwart angesiedelt und auch die grundlegende Story wurde abgeändert. Ein depressiver Autor mit Höhenangst muss sich nun einer Therapie unterziehen, bei der Hypnose als Mittel zum Zweck eingesetzt wird. Das schlägt sich natprlich auch in einigen Spielelementen nieder.Wir haben wie immer die launigsten Szenen aus der ersten Stunde für euch zusammengeschnitten. Nachdem Jörg und Anatol 60 Minuten mit Vertigo verbracht haben, ist ihre Aufgabe aber noch nicht abgeschlossen. Im Fazit legen sie euch dar, ob sie das Story-Adventure freiwillig in ihrer privaten Zeit weiterspielen würden oder nicht.Viel Spaß beim Ansehen!