Teaser Wenn ihr Filmkenner seid, dann wisst ihr sicherlich, wofür der Vertigo-Effekt steht. Doch wie steht es nach der ersten Stunde um Jörg, ist er benebelt vor Begeisterung oder schwinden ihm die Sinne?

Der Filmvonhat zwei wichtige Meilensteine erlebt: Seine Uraufführung am 9. Mai 1958 in San Francisco und (zumindest indirekt) die erste Berührung von Jörg Langer mit der Videospieladaption der Pendulo Studios. Das Story-Adventure versetzt die Handlung in ein modernes Szenario und verändert auch sonst einiges. Doch ob das alles begeistern kann oder Jörg nur Schwindelgefühle wegen der seichten Erzählweise kriegt, das erfahrt ihr nur, wenn ihr euch seine erste Stunde mit dem Spiel anseht.Viel Spaß beim Anschauen!