Alfred Hitchcock Vertigo – Anatols Stunde uncut

Teaser Eine ganze Stunde hat Anatol mit dem neuen Spiel von Pendulo verbracht. In der SdK habt ihr bereits die launigsten Szenen gesehen, hier seht ihr den gesamten Spaß in ungekürzter Form.

Direkt zu Beginn dieser Uncut-Stunde wird Anatol Locker definieren, dass er ein Fan der Filme vonist. Umso gespannter ist er auf Alfred Hitchcock Vertigo von Pendulo, das die über 60 Jahre alte Filmlizenz nimmt und sie in ein modernes Setting verlegt. Aber wie viel Original ist noch enthalten? Was ist der Vertigo-Effekt überhaupt? Was sollen die Spiralen überall? Wenn ihr diese Fragen beantwortet haben wollt, dann können wir euch die 65 Stunden von Anatol mit dem Spiel nur ans Herz legen.Viel Spaß beim Ansehen!