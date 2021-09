Teaser In diesem C64-Klassiker führen viele Wege zum Ziel. Ihr könnt langsam und schleichend vorangehen, oder euren inneren Rambo kanaliseren. Was werden Anatol Locker und Jörg Langer tun?

Selbst im breiten Katalog der Microprose-Spiele stachbei Release im Jahr 1987 hervor. Das C64-Spiel lässt sich nämlich nicht einem festen Genre zuordnen, sondern mischt stattdessen wild unterschiedliche Ansätze. Es hat gekonnt Elemente von isometrischen Shootern, Stealth-Spielen und auch leichte Simulations-Einflüsse miteinander kombiniert. Ein Hit war Airborne Ranger zwar nicht wirklich, hatte aber doch einige Fans.Zu diesen zählten sich auch Jörg Langer und Anatol Locker. Nun, ganze 34 Jahre später, wollen sie erneut hinter feindlichen Linien abspringen und gefährliche Missionen absolvieren. Dabei sind ihr schlimmster Feind aber nicht die Gegner in den Gebieten, sondern vielmehr die eigenen Erinnerungslücken. Was waren nochmal Minen? Wie platziert man Zeitbomben? Was machen Bunker?Wie für das Format üblich, werden unsere beiden Kritiker die ersten 60 Minuten des Spiels erleben, die wir für euch auf die unterhaltsamsten Szenen zusammenschneiden. Ihr braucht aber nicht glauben, dass Anatol und Jörg aufgrund ihrer Nostalgie-Brille Gnade walten lassen, alle nicht gut gealterten Elemente werden gnadenlos abgestraft. Denn nach ihrer ersten Stunde mit Airborne ziehen die Kritiker wie immer ein Fazit: Würden sie den C64-Shooter freiwillig in ihrer privaten Zeit weiterspielen oder widmen sie sich lieber aktuellen Titeln?Viel Spaß beim Ansehen!