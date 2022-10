A Plague Tale - Requiem

Teaser Die Geschwister Amicia und Hugo de Rune melden sich zurück und Jörg und Hagen gehen unter sehr unterschiedlichen Vorzeichen an die Fortsetzung von A Plague Tale - Innocence heran.

setzt die Geschichte um Amicia de Rune fort, die im mittelalterlichen Frankreich nach einer Heilung für ihren Bruder Hugo sucht, die auf mysteriöse Weise mit der Fantasy-Variante der Pest im Universum von A Plague Tale in Verbindung steht. Quasi die Avatare dieser Seuche sind Ratten, die allerdings mehr als nur Krankheitsüberträger sind, sondern in gigantischen Massen auftreten, ganze Gänge mit ihren wuselnden Leibern fluten und Menschen innerhalb von Sekunden zernagen.Hagen hatte bisher kaum Berührung mit dem Vorgänger, an den Jörg wiederum einige sehr ärgerliche Erinnerungen zurückbehalten hat. So starten die beiden Kritiker also sehr unterschiedlich ins Spiel, doch wie wird sich ihr Erlebnis der ersten Spielstunde unterscheiden? Das seht ihr in dieser neuen Folge von Die Stunde der Kritiker, genauer gesagt seht ihr die Highlights aus den Spielsitzungen der beiden.Nach der rund 60-minütigen Spielzeit verraten Jörg und Hagen individuell: Planen sie schon den nächsten Trip ins mittelalterliche Frankreich oder meiden sie Action-Adventure künftig wie die Pest?Viel Spaß!