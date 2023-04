Teaser Die zweite und letzte Nintendo-DS-Episode der äußerst erfolgreichen Serie von Action-Adventures ersetzt unser Dampfschiff durch eine Eisenbahn.

Kämpfen und Rätseln, immer noch auf DS-Art

Ein neuer Gegenstand: Per Wirbelwind können wir Dinge bewegen, und noch viele andere Sachen anstellen. Rechts ein Monsterboss.

Tuff Tuff Tuff, wir fahren in den Dungeon

Zum ersten Mal in einem kanonischen Zelda ist die titelgebende Prinzessin spielbar: Gelegentlich muss sie von Phantomen Besitz ergreifen und Link assistieren.

Schlachten um Kristalle

Mein Fazit

Im Hauptspiel schalten wir nach und nach ein Schienennetz frei, der Battle-Modus hingegen beschränkt sich auf einzelne Arenen.

wurde wie immer von Nintendo EAD 3 entwickelt und erschien ursprünglich 2009 für das damalige Handheld des Traditionsunternehmens. Inzwischen kriegen wir es auch als Download für Wii U, jedenfalls wenn wir es schon einmal dort gekauft haben oder Nintendo dazu bringen, den Laden wieder aufzumachen.Spirit Tracks ist zwar eine Fortsetzung von, spielt jedoch 100 Jahre in der Zukunft, somit gibt es wieder eine neue Prinzessin Zelda (die Enkelin der letzten) und einen neuen jungen Helden, den man gerne Link nennt. Und es gibt ein neues Hyrule, gegründet in einem Land, dessen Götter vor langer Zeit einen randalierenden Dämonenkönig namens Malladus besiegt hatten – ein Turm und mystische Schienen zeugen davon. In der Gegenwart muss nun der frisch ausgebildete Lokführer Link Turm und Gleise bewahren, als der böse Kanzler Cole und sein Handlanger Staven versuchen, Malladus zu befreien. Zeldas Körper wird auch noch geklaut, also begleitet sie den Helden nun als Geist.Kenner des Vorgängers werden sich grundsätzlich sofort zurechtfinden. Das Action-Adventure hat theoretisch 3D-Grafiken, läuft allerdings in der Regel in der Draufsicht (in einigen Situationen ändert sich die Perspektive aber). Ihr verwendet hauptsächlich den Touchscreen: Mit der Point-and-Click-Steuerung tippt ihr einfach auf die Orte, zu denen Link laufen soll, auf die Objekte zum Untersuchen oder auf die Gegner für Schwertangriffe; durch Ziehen des Stifts sind beispielsweise Wirbelattacken möglich. Das funktioniert weitgehend gut, ist nur leider nicht sonderlich präzise. Das stellt insbesondere beim Endkampf ein potenzielles Problem dar oder wenn man am Rand eines Abgrunds stehen muss. Die Purzelbäume sind jetzt stark vereinfacht, ich bin mir aber nicht sicher, ob sie überhaupt irgendwo von Nutzen sind. Um Gegenstände wie zum Beispiel den Bumerang zu benutzen, halten wir eine Schultertaste oder betätigen alternativ vorher eine Schaltfläche (Ersteres hat den Vorteil, dass wir Link das Ding dann auch intuitiver wieder wegstecken lassen können). Leider kann immer nur ein Gegenstand ausgerüstet sein, beim Wechseln wird das Spiel jetzt aber pausiert.Auch sonst wird die spezielle Hardware ausgenutzt: Von allen Orten haben wir eine Karte, die nicht nur als Orientierungshilfe auf dem oberen Bildschirm angezeigt wird, sondern auf der wir auch herumkritzeln können, was für einige Rätsel auch erwartet wird. Gelegentlich müssen wir ins Mikrofon blasen, wobei einige Flötensequenzen leider ziemlich anspruchsvoll geraten sind (Tipp: Achtet auf den Beat, meiner Erfahrung nach ist Rhythmus wichtig).Kurz nach Beginn erhaltet ihr also wie üblich ein Schwert als Primärwaffe, und nach und nach erwerbt ihr weitere Dinge wie einen Schild, der automatisch Angriffe abblockt, falls Link richtig steht, oder einen Bumerang oder den neuen Wirbelwind, die sowohl im Kampf nützen als auch zur Lösung von Rätseln benötigt werden. Außerdem kaufen oder finden könnt ihr einige Arten von Heiltränken, um sie in Notfällen einzusetzen.Von Ort zu Ort kommen wir diesmal also mit einem Zug. im Verlauf der Hauptaufgabe, aber auch durch später im Spiel verfügbare Nebenaufträge schalten wir nach und nach immer mehr Schienen frei. Wir zeichnen dann auf der Karte einen Pfad ein und der Zug folgt ihm automatisch, wir können die Weichen aber auch manuell umstellen und so von ihm abweichen, etwa um einem drohenden Zusammenstoß mit einem bösen Monsterzug zu entgehen. Kleinere Gegner sowie Felsen, hinter denen sich etwas Nettes verbergen könnte, schießen wir hingegen per Kanone ab, und später im Spiel können wir mit bestimmten Portalen abkürzen.Die Anzahl der regulären Dungeons ist in diesem Spiel nicht sonderlich groß, allerdings gibt es später im Spiel viele Nebenaufträge, die wir erledigen können. Außerdem existiert wieder ein zentraler, besonderer großer Spezial-Dungeon, den wir immer wieder aufsuchen müssen: den Turm der Götter. Anders als beim Vorgänger sind seine einzelnen Segmente jedoch sauber voneinander getrennt, und das fiese Zeitlimit ist ebenfalls Geschichte. Es gilt dort, finsteren Phantomen aus dem Weg zu gehen, doch nach dem Zusammentragen einiger Items ist Zelda in der Lage, Phantome zu steuern und für unsere Zwecke zu nutzen. Dann haben wir zeitweise zwei Spielfiguren aber leider nervt bei den von Zelda besessenen Phantomen die Bedienung etwas: wir können sie nicht direkt steuern, sondern müssen zwingend einen Pfad einzeichnen. Link kann sie auch einfach zu sich rufen aber leider ist die KI nicht perfekt.Besiegte Endgegner hinterlassen Herzcontainer, die mehr Lebensenergie bedeuten, und optional lassen sich noch weitere erringen. Außerdem gibt es generische Schätze, die wir sammeln und gegen neue Zugteile eintauschen können. Diese lassen sich beliebig austauschen, und wenn mehrere zum selben Set gehören, hält unser Zug mehr aus. Ansonsten lassen sich die Schätze einfach verkaufen oder auch mit anderen Spielern über den sogenannten Kontaktmodus tauschen, der das Street-Pass-Feature des Nintendo 3DS vorwegnimmt. Allerdings verbraucht er mehr Strom als der gewöhnliche Stand-by-Modus, und wie groß ist ohne Relay überhaupt die Wahrscheinlichkeit, jemandem zu begegnen, der das Spiel ebenfalls gerade im Kontaktmodus hat? Anders als in Phantom Hourglass lässt sich hier sowieso nicht der große Reibach machen, denn ein gegebenes Schatzobjekt ist nun für alle Spieler gleich wertvoll. Nur die Häufigkeit im Vergleich zu anderen Schätzen derselben Preisklasse wird noch zufällig bestimmt.Der Mehrspielermodus unterstützt diesmal bis zu vier Spieler (die deutsche Version nennt ihn dämlicherweise trotzdem immer noch „Duellmodus“), jedoch nur noch in lokalen Partien. Internet ist von vornherein nicht mehr vorgesehen, Computergegner fehlen nach wie vor. Natürlich benötigt jeder Spieler eine eigene Konsole, eine einzige Spielkarte reicht jedoch. Ihr habt die Wahl zwischen sechs verschiedenen Arenen. Die Regeln sind weitaus simpler als im Vorgänger: Jeder der Spieler spielt einen Link und muss sich in der Arena verstreute Force-Kristalle schnappen. Wer nach Ablauf der Zeit die meisten hat, gewinnt. Dabei gilt es natürlich, Phantomen und anderen Schikanen auszuweichen, sonst gehen sie wieder verloren. Wir können nicht direkt kämpfen, wohl aber Fallen auslösen und Items mit verschiedenen Effekten einsammeln.Der Grafikstil ist unverändert, nach wie vor ist er recht comichaft und geht in Richtung super deformed.Spirit Tracks hat starke Ähnlichkeit mit seinem Vorgänger Phantom Hourglass, demgegenüber das weitgehend gelungene Action-Adventure mit ein paar neuen Ideen und vielen Nebenaufgaben aufwartet. Schade nur, dass man auch in diesem eigentlich guten Spiel gelegentlich, aber doch immer mal wieder von der etwas unpräzisen Steuerung oder Patzern beim Design genervt wird. Als nette, aber nicht allzu spektakuläre Dreingabe gibt es einen Mehrspielermodus, der löblicherweise uneingeschränkt mit nur einem Modul funktioniert, aber leider keine Computergegner anbietet.