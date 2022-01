Teaser Irgendjemand hat einmal gesagt, dass ein Tag, an dem man nicht gelacht hat, ein verlorener Tag sei. Daher werde ich euch ein paar humorvoll-bekloppte Spiele vorstellen, die dabei helfen können.

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Goat Simulator ab 4,99 € bei Green Man Gaming kaufen.

Goat Simulator ab 1,39 € bei Amazon.de kaufen.

Lachen ist die beste Medizin – ein ziemlich Sinn befreiter Satz, wie ich finde. Genauso wie „Jeder ist seines Glückes Schmied!“ – kann ich mich drüber kaputtlachen. Aber damit sind wir schon beim Thema. Ich möchte euch ein paar Titel zeigen, die mich, als ich sie gespielt habe, sehr zum Lachen gebracht haben.

Natürlich hat jeder lustige Erlebnisse und Anekdoten, wie beispielsweise diese berühmten Battlefield-Momente, in denen total bescheuerte Sachen passieren. Es kann also in eigentlich ernsten Spielen Situationen geben, die auch gerne unfreiwillig komisch sind. Ein Beispiel: Star Wars - Jedi Knight - Jedi Academy. In einem Level, das es auch in der Demo-Version gab und das ich daher rauf und runter gespielt habe, gibt es eine tiefe Schlucht. Zwei Sith stehen auf einer Plattform, sehen mich, springen zu mir herauf und attackieren mich. Zumindest war das so vorgesehen. Ein Mal ist es mir jedoch gelungen, im richtigen Moment einen Macht-Schub einzusetzen, sprich: Der Sith wird im Sprung mitten in der Luft gestoppt und stürzt in die Schlucht. Und ich vor Lachen fast vom Stuhl.



Monkey Island-Reihe gibt es auch eher unbekanntere Vertreter wie beispielsweise So Blonde. An einer Stelle müssen wir eine Kanone abfeuern. Die Kanone wird geladen und gezündet, es gibt einen lauten Knall. Man erwartet, dass das Ding bis sonstwohin geflogen ist und dann kullert die Kanonenkugel einfach aus dem Rohr und plumpst ins Wasser. Ich weiß nicht, wieso, aber irgendwie hat mich das damals voll erwischt. Das ist so dämlich, dass ich darüber lachen muss. Da lachen ja die (Robo-)Hühner! Natürlich gibt es auch Spiele, die dafür ausgelegt sind, witzig zu sein. Dafür besonders bekannt sind natürlich die Adventures. Neben Spielen wie der-Reihe gibt es auch eher unbekanntere Vertreter wie beispielsweise. An einer Stelle müssen wir eine Kanone abfeuern. Die Kanone wird geladen und gezündet, es gibt einen lauten Knall. Man erwartet, dass das Ding bis sonstwohin geflogen ist und dann kullert die Kanonenkugel einfach aus dem Rohr und plumpst ins Wasser. Ich weiß nicht, wieso, aber irgendwie hat mich das damals voll erwischt. Das ist so dämlich, dass ich darüber lachen muss.



Manchmal sind es aber auch einfach nur die Möglichkeiten, die einen zum Lachen bringen können, weil man es nicht fassen kann. In Traumschiff Surprise Periode 1 bekommen wir als Spucky eine alte, pappige, abgelaufene Kopfschmerztablette. Und wir finden ein leeres Pralinen-Papier. Beides lässt sich kombinieren. Ich denke nur noch: „Das wäre jetzt echt witzig, wenn ich das an jemanden verfüttern könnte.“ Ich rechne natürlich nicht damit, dass das geht, trotzdem gebe ich dem Captain diese „Praline“ – und er zieht sie sich tatsächlich rein! Vor allem kommentiert Spucky das noch vorher: „Also, wenn ich die esse, wird mir schlecht.“ Und dann gibt er sie ohne Skrupel dem Captain. Das war sehr unerwartet. Und das Raumschiff sieht aus wie ein riesengroßer Pimmel (Libre Office kennt dieses Wort, verrückt).



Falls ihr bis jetzt noch nicht ausgestiegen sein solltet, sei euch versichert: Im Verlaufe dieses Artikels wird das Humor-Niveau so ungefähr gehalten. Na ja, es wird stellenweise auch in Richtung Keller gehen, aber da ist es auch schön. Da bleibt das Bier schön kühl. Und keine Sorge, mit Fips Asmussen habe ich es nicht so, von wegen Prostata-Tätowierte und so‘n Blödsinn. Kalauer müssen nicht sein, ich mag eher den total dämlichen Slapstick-Humor. Und bösen Humor. Sehr, sehr bösen Humor. Und ja, ich hatte sehr viel Spaß dabei, diesen Artikel zu schreiben. Und ihr hoffentlich sehr viel Spaß, den Käse hier zu lesen. Und falls nicht, dürft ihr euch gerne beschweren. Das wäre allerdings wie...

... Mit Mörsern auf Heinzel schießen

Moorhuhn-Spielen kennt, sowie ein Punktemodus, bei dem es darum geht, eine bestimmte Anzahl von Heinzeln mit möglichst vielen Punkten zu erlegen. Mit dem Mörser schießen wir alles kurz und klein. Vor allem die Heinzel. Wer Heinzel oder Weihnachtsmann-ähnliche Zwerge nicht leiden kann, ist hier an der richtigen Adresse. In vier verschiedenen Leveln (Oder Levels? Keine Ahnung…) nehmen wir die friedlichen kleinen Burschen aufs Korn. Es gibt zwei Spielmodi: Das klassische Zeitschießen, das man auch von den-Spielen kennt, sowie ein Punktemodus, bei dem es darum geht, eine bestimmte Anzahl von Heinzeln mit möglichst vielen Punkten zu erlegen.



Heinzeljagd bedient einen sehr merkwürdigen Humor. Zum einen sind die Heinzel nicht ganz so niedlich, wie sie auf dem ersten Blick erscheinen. Um genau zu sein, haben sie ein ziemlich widerliches Mundwerk. So kommentieren sie das Geballere mit: „Hier bin ich!“, „Daneben!“, „Bist du bescheuert, du Drecksau?“, „Du spinnst doch wohl, du Arsch!“ oder auch "Komm her! Dann furz ich dich ins Koma!". Wenn sie beschossen werden, suchen sie hinter Objekten Schutz. Manchmal kicken sie sich auch gegenseitig aus der Deckung. Werden sie zu lange beschossen, kriegen sie einen Herzanfall und sterben („Das war zu viel für mein kleines Heinzelherz.“). Man kann sie aber auch einfach nur bei ihrem Treiben beobachten – sie laufen und springen herum, machen Kniebeugen und kacken manchmal auf die Wiese, was sie mit „Und wieder ein bisschen abgenommen!“ kommentieren.



Zum anderen haben wir neben der normalen Flinte auch ein Scharfschützengewehr, ein MG sowie einen Mörser. Und ja, wenn wir damit die Heinzel unter Beschuss nehmen, hat das üble Folgen. Heinzel können Arme, Beine und sogar den Kopf verlieren. Ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich einen Lachkrampf hatte, als ich das herausgefunden habe. Damals gab es die Demo des Spiels und ich war es gewohnt, dass man lediglich ein Gewehr hat und in einer bestimmten Zeit damit möglichst viele Hühner oder Vergleichbares erlegt (Kennt jemand noch Chicken Shoot? Egal.). Dass man auch die Waffe wechseln und die Heinzel regelrecht massakrieren kann, war eine echte Innovation. Wie man schon merkt, ist das Spiel politisch nicht so ganz korrekt, eigentlich war es schon damals echt übel. Es fallen auch gerne mal Sprüche wie „Hau ab, du alte Tunte!“. Untermauert wird das Ganze durch die nette Musik in den Menüs mit schönen Texten zum Mitsingen:



Im sicheren Versteck

hat Schießen keinen Zweck!

Wer sucht hier Schutz mit einem Satz?

Ein Tritt macht wieder Platz!

Beginnt der Sommer friedlich,

der Heinzel niedlich tobt.

Schon brennt der Wald,

tief fliegt das Blei,

das Leben ist vorbei!

Und schützt uns mal der Wald,

wird alles abgeknallt!

Es steht kein Baum, es steht kein Stein,

überleben tut kein Schwein!



Marc-Uwe Kling gegeben, hätte ich gedacht: „Das war definitiv ein Anschlag des asozialen Netzwerks! Anders ist das nicht zu erklären...“. Gute Arbeit, liebe USK! Kackende Heinzel sind in Videospielen eindeutig unterrepräsentiert. Ja, ich gebe es zu, das Spiel ist übel. Ich liebe es. Muss auch heute immer noch drüber lachen. Vor allem über eine Sache: Die USK hat sich gesagt: „Lasst uns noch einen oben drauf setzen!“ und das Ding kurzerhand ab sechs Jahren freigegeben. Hätte es damals schon die Känguru-Geschichten vongegeben, hätte ich gedacht: „Das war definitiv ein Anschlag des asozialen Netzwerks! Anders ist das nicht zu erklären...“. Gute Arbeit, liebe USK!

Shoot the Roach

Uns stehen mehrere Waffen zur Verfügung. Eine normale Pistole ist die Standardwaffe, mit der wir auf kleine Zielscheiben schießen können, die immer wieder aufploppen. Treffen wir alle drei, erhalten wir vorübergehend andere Waffen wie beispielsweise ein Scharfschützengewehr.



Zugegeben, Shoot the Roach ist wenn dann nur ein Spiel für Zwischendurch, aber ein paar Minuten kann man schon Spaß haben damit. Wenn man die Musik mag (ich kann den Song aus dem Menü nur empfehlen) und gerne dabei zusieht, wie Kakerlaken in den Puff gehen. Um sie dann abzuschießen. Oder dabei zuzusehen, wie sie in einem Mähdrescher das Zeitliche segnen.

Anzeige

Mit einem gezielten Schuss machen wir ein Kakerlaken-Smoothie.

Selbes Konzept, anderer Titel. Wir schießen auf die ekeligen Insekten, die in diesem Spiel zum Glück vermenschlicht wurden. So haben wir kleine Kerlchen, die mit Brille, Krawatte und Aktenkoffer wohl zur Arbeit gehen und uns zum Opfer fallen. Oder in diesen kleinen Karton gehen, vor dem eine Kakerlake mit blonden Haaren steht. Man kann und sollte nicht darum herumreden: Es ist ein Bordell. Es gibt zudem Soldaten, die mit Stahlhelmen auf dem Kopf überall auftauchen oder an einem Fallschirm ins Bild schweben. Zudem gibt es neben der Hippie-Kakerlaken auch die normale Version. Diese klauen gerne Kekse und schleppen sie durchs Bild. Großer Fehler.Es gibt immer wieder vom jeweiligen Level abhängige Ereignisse und Gelegenheiten, zusätzliche Punkte zu machen. Im Labor können wir Flaschen mit Chemikalien zerschießen oder heißen Dampf ausströmen lassen. Im Winter-Level steht ein Rasenmäher, an dem immer wieder eine Kakerlake herumfummelt. Schießen wir im richtigen Moment auf den Schalter, wird er aktiviert und zieht die Kakerlake ins Innere und zerhäckselt diese.