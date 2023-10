Witchfire Guide für Einsteiger User-Artikel

Teaser ​​​​​​​Der Rogue-Lite Shooter Witchfire startete am 20. September 2023 im Early Access. Für den perfekten Start ins Spiel findet ihr hier nützliche Tipps und einen Boss-Guide im User-Guide.

Witchfire ist derzeit exklusiv im Epic Store für den PC erhältlich. Eine Veröffentlichung für Konsolen ist noch nicht bestätigt, aber sehr wahrscheinlich. Immerhin kommt Witchfire bei den Spielern mit 4,6 von 5 Sternen recht gut an. Im Gegensatz zu Roguelike-Spielen verliert man nach dem Tod nicht alle Fortschritte. Dennoch ist Witchfire kein einfaches Spiel und erfordert viel mehr strategisches Vorgehen, um am Ende erfolgreich zu sein. In diesem Guide erfahrt ihr nicht nur viele nützliche Tipps für den Einstieg, sondern auch, wie ihr den ersten von derzeit zwei Bossen besiegen könnt.

Der Spielablauf von Witchfire





Denn alle nicht investierten Seelen riskiert ihr auf der nächsten Karte zu verlieren. Eine „Bank“ oder ein Seelendepot gibt es leider nicht. Fehlen euch ein paar Seelen für das nächste Level, könnt ihr eure Seelensplitter im Inventar verwenden. Setzt genau so viele ein, wie ihr für den Levelaufstieg benötigt. So verliert ihr im Falle eines Falles deutlich weniger Seelen. Um eure Seelen sicher nach Hause zu bringen, könnt ihr durch eines der Portale auf der Karte fliehen. Je höher euer Level ist, desto weniger Portale findet ihr. Auch das Portal, durch das ihr gekommen seid, schließt sich nach einer Weile. Dann bleibt euch nur noch der Weg durch das letzte. Dazu müsst ihr das Portal nicht nur lebend erreichen, sondern auch eine halbe Minute vor dem Portal warten, bis es sich öffnet. Wenn ihr von Gegnern verfolgt werdet, die euch zu nahe kommen, stoppt der Portaltimer, bis ihr die Gegner in der Nähe besiegt habt. Mit Ausnahme der Position des Endgegners ändern sich alle Positionen der Gegnergruppen und Spielereignisse mit jedem Durchgang. Im Moment könnt ihr nur zwei der insgesamt sechs Karten betreten. Um zur nächsten Karte zu gelangen, müsst ihr zuerst den Endboss der Karte besiegen. Das wird nicht einfach sein, deshalb solltet ihr zuerst aufleveln. Für jedes Level braucht ihr Seelen. Diese erhaltet ihr hauptsächlich durch das Töten von Gegnern, aber auch durch Seelensplitter aus Truhen und in seltenen Fällen von getöteten Gegnern. Aber aufgepasst: Wenn ihr sterbt, verliert ihr alle Seelen und habt eine weitere Chance, die Karte neu zu starten und eure Seelen am Todespunkt einzusammeln. Wenn ihr erneut scheitert, sind alle Seelen verloren. Euer Ziel sollte es also sein, bei jedem Besuch eurer Lobby so viele Seelen wie möglich in Levelaufstiege zu investieren.Denn alle nicht investierten Seelen riskiert ihr auf der nächsten Karte zu verlieren. Eine „Bank“ oder ein Seelendepot gibt es leider nicht. Fehlen euch ein paar Seelen für das nächste Level, könnt ihr eure Seelensplitter im Inventar verwenden. Setzt genau so viele ein, wie ihr für den Levelaufstieg benötigt. So verliert ihr im Falle eines Falles deutlich weniger Seelen. Um eure Seelen sicher nach Hause zu bringen, könnt ihr durch eines der Portale auf der Karte fliehen. Je höher euer Level ist, desto weniger Portale findet ihr. Auch das Portal, durch das ihr gekommen seid, schließt sich nach einer Weile. Dann bleibt euch nur noch der Weg durch das letzte. Dazu müsst ihr das Portal nicht nur lebend erreichen, sondern auch eine halbe Minute vor dem Portal warten, bis es sich öffnet. Wenn ihr von Gegnern verfolgt werdet, die euch zu nahe kommen, stoppt der Portaltimer, bis ihr die Gegner in der Nähe besiegt habt.

So erhaltet ihr neue Waffen und Ausrüstung

In Witchfire findet ihr auf den Karten keine Ausrüstung oder Waffen. Ab und zu erhaltet ihr Heiltränke, Seelensplitter oder Munition von besiegten Untoten. Aus Truhen erhaltet ihr ebenfalls Seelensplitter und manchmal Heiltränke. Um neue Waffen zu erhalten, müsst ihr forschen. Dazu wählt ihr in eurer Forschungsstation einfach bis zu zwei Slots aus, die ihr erforschen wollt. Die ersten beiden Slots füllt ihr mit Pistolen und Gewehren. Der dritte ist für eine Spezialwaffe reserviert, die nur mit Dämonen-Munition schießen kann. Diese bekommt ihr hauptsächlich aus Munitionskisten. Allerdings beginnt ihr jede Karte ohne eure Spezial-Munition.



Die anderen Plätze, die ihr erforschen könnt, sind für einen Talisman, Ring und ein Relikt reserviert. Bis auf eure Dämonen-Armbrust „Vulture“ könnt ihr alle Gegenstände bis zu dreimal aufwerten. Dazu müsst ihr zunächst bestimmte Abschusszahlen erreichen, dann könnt ihr kostenlos aufwerten. Für die Stufen zwei und drei müsst ihr die „Second Mysterium Incantation“ bzw. die „Third Mysterium Incantation“ erforschen. Außerdem kann man neue „Arcana“ freischalten. Das sind neue zufällige Verbesserungen, die ihr im Spiel erhalten könnt. Um in der Forschung voranzukommen, müsst ihr einfach Gegner töten.

Die Vulture ist eine Armbrust, die nur mit der speziellen Dämonen-Munition funktioniert. Ihr startet jeden Durchlauf ohne diese Spezial-Munition. Man erhält sie nur von besiegten Untoten oder aus Munitionskisten. Dafür verursacht ein Treffer 240 Schaden und springt auf andere Gegner über. Das kann in brenzligen Situationen lebensrettend sein.

Witchfire treibt euch in den Wahnsinn

Beschleunigen könnt ihr das Ganze mit Münzen, die ihr für verfluchte Artefakte erhaltet. Diese erkennt ihr an einem Geräusch und einem roten Leuchteffekt. Das Ganze birgt allerdings die Gefahr, dass ihr beim Einsammeln dem Wahnsinn verfallt. Entweder tauchen einige starke Gegner auf, die ihr innerhalb einer bestimmten Zeit besiegen müsst, oder ihr müsst mit einem stark reduzierten Lebensbalken viele leichte Gegner besiegen. Je höher euer Charakter aufsteigt, desto öfter werdet ihr auch ohne euer Zutun dem Wahnsinn verfallen. Wenn ihr schnell seid und eure Seelen retten wollt, könnt ihr euch direkt auf den Weg zum Portal machen. Wenn ihr scheitert, sind eure Artefakte und Seelensplitter allerdings weg. Eure Seelen könnt ihr noch zurückholen.



Mit steigendem Level, besseren Waffen, mehr Heiltränken und stärkeren Zaubern wird eure Spielweise Stück für Stück mit jedem Spieldurchlauf dynamischer. Leichter wird es allerdings keineswegs. Zwar haben eure untoten Feinde kein skalierendes Level, jedoch stellen sich euch immer stärkere und gefährlichere Feinde in den Weg. Während ihr mit ein paar einfachen Schützen und Kriegern startet, werdet ihr später von gut gepanzerten Rittern mit einem Granatenwerfer beschossen. Auch die Menge an Gegnern nimmt immer weiter zu, sodass euch trotz allem Fortschritt manchmal kaum auffallen wird, dass ihr inzwischen sehr viel stärker und besser geworden seid. Witchfire startet mit einem hohen Schwierigkeitsgrad, der auch im weiteren Spielverlauf nicht abnimmt.

Ab und zu seht ihr rote Fußspuren auf dem Boden. Folgt ihnen und ihr werdet zu versteckten Relikten geführt.

Heiltränke finden und herstellen

Hinter Witchfire verbirgt sich kein tiefgreifendes Crafting-System. Die einzige Ressource, die ihr herstellen könnt, sind Heiltränke. Wie viele Lebenspunkte diese heilen, hängt davon ab, wie viele Punkte ihr in Ausdauer investiert habt. Mit steigendem Level könnt ihr später zwei oder sogar drei Heiltränke mit auf die Karte nehmen. Der Rest eures Vorrats muss leider in eurer Basis verbleiben. Verbrauchte Tränke werden bei eurer Rückkehr automatisch wieder aufgefüllt. Sollte euer Vorrat jedoch aufgebraucht sein, müsst ihr ohne Heiltränke in den Kampf ziehen. Haltet deshalb Ausschau nach der Pflanze Angelica, aus der ihr einen oder sogar mehrere Heiltränke herstellen könnt. Besonders für den ersten Boss ist es ratsam, einen Vorrat anzulegen, da ihr auf eurem Weg zum Endgegner nur selten auf Angelica-Pflanzen stoßen werdet. Insgesamt könnt ihr bis zu 20 Pflanzen und 30 Tränke lagern.



Arcana erleichtert euren Spieldurchlauf

Arcana sind temporäre Verbesserungen für euren aktuellen Spieldurchlauf. Pro Level könnt ihr euch einen von zwei zufälligen Vorteilen sichern. Manchmal habt ihr die Qual der Wahl, manchmal sind beide nutzlos. Das hängt vom Glück ab. Arcana sind verschiedene Verbesserungen für eure Waffen, Zauber und euren Charakter. Diese Vorteile sind jedoch nicht dauerhaft, sondern wirken nur bis zum Verlassen der aktuellen Karte. Aus jeder der drei Kategorien werden zwei Aufwertungen zur Auswahl angeboten. Um diese Verbesserungen zu erhalten, müsst ihr auf eurer Karte Ereignispunkte abschließen. Dabei handelt es sich hauptsächlich um Gegnergruppen, die auf der Karte mit verschiedenen Totenschädeln markiert sind. Auf diese Weise könnt ihr bis zu sieben Aufwertungen erhalten, auch wenn ihr manchmal nur die Wahl zwischen Pest und Cholera habt. Habt ihr zum Beispiel die Wahl zwischen mehr Blitzzauberschaden und mehr Waffenschaden an brennenden Gegnern, habt aber weder Blitzzauber noch die Möglichkeit, Gegner in Brand zu setzen, hilft euch die Verbesserung nicht weiter. Hier seid ihr leider auf euer Glück angewiesen.

So bezwingt ihr den ersten Boss „Shieldbearer“

Um zum ersten Boss, dem Shieldbearer, zu gelangen, müsst ihr euch nach Norden zum Totenkopf-Symbol begeben und dann beherzt in den grün schimmernden Abgrund springen. Kurz bevor ihr auf dem Boden landet, solltet ihr einen Sprung machen, damit ihr keinen Fallschaden erhaltet. Damit eure erste Begegnung mit dem Boss der ersten Karte nicht zu einem Schocktrauma führt, solltet ihr zunächst fleißig eure Waffen, Zauber und Zubehör aufwerten, am besten auf die Maximalstufe drei. Grundsätzlich ist die Strategie für den ersten Boss zunächst recht einfach. Es handelt sich um einen Schwertkämpfer, der sich schnell von euch entfernt, um euch dann anzuspringen. Ihr solltet im richtigen Moment ausweichen. Falls euch die Standardbelegung der Taste „V“ zu umständlich ist, könnt ihr diese in den Optionen ändern.



Der „Ring of Excreta“ hilft euch zusätzlich, indem er auf der Maximalstufe bei jedem Ausweichmanöver eine Blase hinterlässt, die beim Platzen 50 Schaden verursacht und das Ziel vergiftet. Munition ist in Witchfire Mangelware, so dass euch dieser munitionsunabhängige Schaden enorm hilft. Bis zu diesem Punkt ist der Kampf noch recht einfach. Nach kurzer Zeit beginnt der Boss in regelmäßigen Abständen einfache Gegner zu beschwören. Tötet ihr zu viele, wird euch die Munition ausgehen. Tötet ihr zu wenige, fehlt euch irgendwann der Platz in der Arena, um noch adäquat ausweichen zu können. Hier hilft die Dämonen-Munition. Der Armbrustbolzen springt nämlich von Gegner zu Gegner und verursacht jeweils 240 Schaden. So könnt ihr die Arena mit einem Schuss leeren, wenn sie euch zu voll wird. Sammelt also auf dem Weg zum Endboss möglichst eine Munitionskiste ein, um ein paar Bolzen zu erhalten.

In Witchfire stehen euch drei Ausrüstungsplätze für Waffen, je ein Platz für kleine und große Zaubersprüche sowie für ein Relikt, einen Talisman und einen Ring zur Verfügung. Bis auf die dämonische Spezialwaffe im dritten Waffenplatz könnt ihr alles dreimal aufwerten und mächtige Zusatzeffekte freischalten.

Erster Witchfire Boss geht in Phase 2