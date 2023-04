Welche Hardwareupgrades gerade eine gute Idee sind User-Artikel

Teaser Der Hardwaremarkt war die letzten Jahre furchtbar, doch mittlerweile gibt es endlich wieder gute günstige Optionen, sowohl für Prozessoren als auch für Grafikkarten

Neue NVIDIA-Grafikkarten in diesem Preisbereich mit ansprechendem Preis-Leistungs-Verhältnis gibt es übrigens keine. Anzeige Leistung der beiden Upgrade-Alternativen im Vergleich zur nächstbesten interessanten Option. Quelle: PC-Kombo.com Bei den Grafikkarten blockierten die absurd hohen Preise der Crypto-Blase ausgerechnet während der Corona-Pandemie jeden Gedanken an ein Upgrade. Und NVIDIA und AMD haben die hohen Grafikkartenpreise, einbrechenden Verkaufszahlen zum Trotz, einfach beibehalten. Aber im Budgetbereich hat sich die Lage gerade etwas gebessert. Wer derzeit eine, eineoder gar eine schwächere Grafikkarte besitzt, hat endlich Optionen.Dafür sorgen die Preise zweier Karten. Die erste ist die. Es gibt zwei kleinere und günstigere AMD-Karten, deren Spieleleistung aber mit Schrott noch zu nett bezeichnet ist. Bei der 6600 stimmt die Leistung dagegen, die 8GB Vram sind auch noch okay. Die geringe TDP von 130W kommt ihr auch zugute, die wenigsten Systeme werden durch sie ein neues Netzteil brauchen. Ein Schönheitsfehler ist die reduzierte achtfache PCI-E-Anbindung (statt normal 16), was gerade ältere Systeme mit PCI-E 3.0 trifft. Aber der Perfomance-Verlust ist in dieser Leistungsklasse noch verschmerzbar . Dass der Preis verschiedener Modelle dieser Karte auf unter 250€ fiel, war Anstoßgeber für diesen Artikel (und eine solche wurde mein eigenes Hardwareupgrade).Die zweite interessante Karte ist die. Ein Modell dieser Reihe kostet nur etwas über 250€. Generell ist die A750 stärker als die RX 6600. Sie wird sogar wahrscheinlich zunehmend stärker werden. Genau da liegt aber auch das Problem: Sie entstammt der allerersten Generation von echten Intel-Grafikkarten. Diese Generation startete mit extremen Treiberschwierigkeiten, die gerade bei älteren Spielen wiedie FPS in den Keller krachen ließen. Jetzt, fünf Monate nach der Veröffentlichung, sind viele Probleme behoben oder entschärft, aber eine vollständig problemlose Nutzung dieser Karte ist noch nicht zu erwarten.Die Arc A750 ist also nur für Nutzer eine Option, die etwas spekulieren möchten: Auf kommende Intel-Treiberupdates, welche die Probleme ausräumen und die Performance weiter verbessern. Geht die Wette auf, steht der Wagemutige in ein paar Monaten mit einer deutlich besseren Karte da. Allerdings: Mit alter Hardware ist die Arc-Karte nicht kompatibel, die Anforderung Resizeable Bar ist schuld. Vor Ryzen und vor Intels 300er-Chipsätzen laufen Intels Karten daher nicht richtig. Und unter Linux ist die Performance immer noch deutlich schwächer , überraschenderweise selbst wenn Spiele mit Proton gespielt werden und daher die modernen Grafik-APIs nutzen, bei denen Arc eigentlich stark ist.Neue NVIDIA-Grafikkarten in diesem Preisbereich mit ansprechendem Preis-Leistungs-Verhältnis gibt es übrigens keine.

Wie auch ich werden viele von euch die letzten Jahre immer mal wieder über Hardwareupgrades nachgedacht haben. Gab es doch zu viele gute Spiele, die einen starken Prozessor und eine moderne Grafikkarte benötigen; man denke nur an. Aber wer nicht viel mehr Geld als historisch üblich für eine Grafikkarte hinlegen wollte, hat gewartet. Auch beim Prozessor-Upgrade gab es gute Gründe, geduldig zu sein. In diesem Artikel möchte ich zeigen: Wer gerade ein bisschen Geld über hat, für den kann das Warten jetzt enden. Es ist ein sehr guter Upgrade-Zeitpunkt.Ich sehe zwei größere Gruppen, die ihren Prozessor jetzt aufrüsten könnten: Besitzer eines starken Vierkerners aus der Zeit, als vier Kerne noch das Maximum waren (z.B. Intel) oder Inhaber eines Ryzen-Prozessors der ersten oder zweiten Generation.Die starken Vierkerner waren schlicht sehr lange noch kompetitiv. Als beispielsweise AMD denveröffentlichte, brachte der zwar endlich sechs Kerne und 12 Threads in den Massenmarkt, aber in Spielen war der Prozessor kein bisschen schneller als ein Intel Core i5-6600K mit seinen vier Threadchen.und die späteren Intel-Upgrades brachten zwar weitere Verbesserungen, aber so richtig lohnte sich das Upgrade erst mit der Ryzen-5000-Serie. Aber als diese Prozessorengeneration herauskam, kostete mit demselbst die vernünftige Wahl ganze 350€ - war also komplett überteuert.Beides hat sich geändert. Es gibt mittlerweile zunehmend Spiele, die mit vier Prozessorthreads nicht ordentlich laufen, z.B. Cyberpunk. Gleichzeitig sind die Prozessoren günstiger geworden: Insbesondere derist eine tolle Option. Er kostet nur noch 120€ und ist praktisch genauso schnell wie der 5600X.Außerdem kommen die Preise der anderen benötigten Komponenten ihm zugute: Seine Plattform AM4 wurde gerade abgelöst von dem völlig überteuerten Nachfolger AM5. Gut für uns, denn AM4-Boards sind dadurch günstig, ebenso wie der benötigte DDR4-Arbeitsspeicher. Ein AM4-Mainboard mit B450-Chipsatz und vier Arbeitsspeicherslots kostet gerade 73€ plus Versand. 16GB DDR4-3200-Arbeitsspeicher mit CL 16 kosten etwas 35€, das reicht für alle normalen Spiele derzeit, wer für die Zukunft gerüsteter sein will, schnappt sich das 32GB-Kit für 65€.Das sind also zusammen 230€ für Prozessor und Plattform der letzten Generation. Upgrademöglichkeiten gäbe es sogar auch noch, derist ein AM4-Prozessor und einer der schnellsten existierenden Spiele-Prozessoren überhaupt.