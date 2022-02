Teaser Beim Wii-Ware-Download Wario Ware: Do It Yourself Showcase handelt es sich schlicht und einfach um einen Ableger des gewagten Nintendo-DS-Titels.

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Jetzt noch minimalistischer

Wie immer basieren einige Mikrospiele auf älteren Nintendo-Titeln, zum Beispiel dieses fröhliche Gemüsewerfen.

In einigen Spielen klicken wir auf Schaltflächen – das Steuerkreuz lässt sich leider nicht benutzen.

Simples Spielen, Comic Strips und Music Trips

Auslieferung exklusiv an Freunde

Auch ein Superhelden-Comic ist im Angebot.

Mein Fazit

Anzeige

In diesem Mikrospiel gilt es, die Bauteile in der richtigen Reihenfolge fallenzulassen.

Die-Serie von Nintendo SPD 1 und Intelligent Systems präsentiert uns üblicherweise jede Menge verrückte Mikrospiele.hatte aber zusätzlich die Idee, die Spieler auch ihre eigenen kreieren zu lassen, schließlich sollte dies von Natur aus relativ zügig gehen. So erschien schließlich ab 2009für den Nintendo DS – vorgefertigte Spiele wurden mitgeliefert, aber die Editoren stellten die Hauptattraktion dar.Beihandelt es sich wiederum um einen zeitgleich veröffentlichten Ableger für Wii – genauer gesagt, einen relativ unspektakulären Wii-Ware-Downloadtitel, der völlig anderes, aber noch etwas weniger vorgefertigtes Material mitbringt. Showcase stellt einen reinen Interpreter dar, in den die am DS entwickelten Werke kopiert werden können, enthält jedoch selber keine Editoren. Inzwischen ist der Wii Shop geschlossen worden, eine andere Möglichkeit, den Titel zu kaufen, gibt es nicht – aber vielleicht kommt er ja doch irgendwann wieder. Falls nicht, seht diesen Text bitte weniger als einen Testbericht, sondern eher als ein historisches Zeitzeugnis.Eine richtige Vorgeschichte gibt es nicht – ein Teil von Warios Freunden und Mitarbeitern hat wohl inzwischen von seiner Faulheit die Schnauze voll gehabt und ist zu einem Konkurrenzunternehmen namens Diamond Software gewechselt, das aber nur im Hauptprogramm auftritt. Im Showcase vertreibt Wario anscheinend über ein Label namens Wario-Man Software eben die Werke der Autoren, die ihm treu geblieben sind.72 vorgegebene Mikrospiele sind enthalten – wie die Bezeichnung andeutet, sind sie äußerst simpel und dauern jeweils nur ein paar Sekunden (auch wenn einige länger sind als andere). Ihr erhaltet eine knappe Anweisung wie „Stamp!“ oder „Avoid!“ und werdet direkt in die Action geworfen. Die Bedienung beschränkt sich darauf, auf das Spielfeld zu klicken. Die verschiedenen Spiele haben keinen einheitlichen Grafikstil und sind tendenziell eher schräg.Ein paar Beispiele:• Wario hält zwei Flaggen; klickt drauf, um sie zu heben oder zu senken.• Stempelt innerhalb des Zeitlimits alle noch freien Felder einer Bonuskarte.• Ein Roboter läuft über ein Sprungbrett, löst es im richtigen Moment aus.• Betätigt Schaltflächen, um Wario auf seinem Bike nach links und rechts zwischen Autos hindurch zu steuern (dieses Spiel basiert lose auf einem aus– damals durften wir natürlich noch das Steuerkreuz verwenden).• Hämmert als Küken auf die Schale des Eis, bis ihr frei seid.Die Geschwindigkeit der Spiele ist variabel. Abgesehen davon gibt es jedoch keine unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen mehr. Und die Steuerung ist wie gesagt nur noch simples Point and Click, nachdem wir in den Vorgängern noch aufwendigere Dinge mit Eingabestift beziehungsweise Fernbedienung machen durften. Dadurch sind die Mikrospiele noch simpler und somit monotoner als sonst, wodurch auch der durchschnittliche Schwierigkeitsgrad weitaus niedriger liegt. Bei einigen Spielen gibt es nicht einmal eine gute oder sogar überhaupt keine Zufallskomponente, sodass sie selbst bei maximaler Geschwindigkeit (beziehungsweise minimalem Zeitlimit) trivial sind und man nur mit Absicht verlieren kann. In den Vorgängern waren solche viel zu einfachen Mikrospiele die absolute Ausnahme, hier sind sie relativ häufig.Und das wohlgemerkt trotz der relativ schlechten Steuerung. Zunächst einmal sei betont, dass die Spiele für den Nintendo DS konzipiert sind und daher (sofern sie nicht sowieso schon retro, wenn nicht minimalistisch angelegt wurden) für Wii-Verhältnisse und auch im Vergleich zu den von Showcase bereitgestellten Menüs, Cursor und dergleichen etwas primitiv wirken. Da der DS auch eine kleinere Bildschirmauflösung hat, laufen die Mikrospiele auf Wii in einem Rahmen. Zudem sind sie auf den Stift ausgelegt – Point and Click mit der Wii-Fernbedienung ist im direkten Vergleich dazu auffallend unkomfortabel und es ist relativ schwierig, genau auf die kleineren Objekte zu klicken. Das war inbesser gelöst, da es auf die Fernbedienung ausgelegt war. Zudem muss nun zwangsläufig immer ein unschöner Cursor eingeblendet werden. Und was wirklich vermeidbar gewesen wäre: In vielen Spielen genügt es, einfach irgendwohin zu tippen, doch selbst dann haben wir auf Wii immer noch einen Cursor, mit dem wir genau in das Spielfeld zielen müssen, wenn es eigentlich genügt hätte, den reinen Knopfdruck abzufragen.Die Mikrospiele sind grob nach Genre sortiert (Natur und dergleichen). Der Spielemixer setzt euch immer einen solchen Satz Spiele in zufälliger Reihenfolge vor, von denen ihr maximal drei in den Sand setzen dürft. Habt ihr eine bestimmte Anzahl überstanden, folgt ein sogenanntes Boss-Spiel, das ein wenig länger dauern sollte. Im Erfolgsfall gibt es ein verlorenes Leben zurück. Nach und nach steigt das Tempo der Spiele und es gibt High-Score-Tabellen, die festhalten, wie lange ihr durchhaltet. Wie üblich hat jedes Spiele-Set eine eigene … nennen wir sie mal Präsentation, zum Beispiel treten Dribble und Spitz diesmal bei einer Rallye an. Um tatsächliche Storys handelt es sich leider nicht mehr.Alle schon einmal gesehenen Spiele lassen sich anschließend einzeln anwählen, nur die Boss-Spiele sind ausgenommen und kommen lediglich im Mixer vor. Habt ihr eins gestartet, wiederholt sich dieses dann einfach immer wieder mit ständig ansteigendem Tempo so lange, bis ihr eure vier Leben verloren habt. Auch hier werden die gespielten Runden mitgezählt. Anders als in älteren Wario Wares gibt es jedoch keine explizite Herausforderung mehr, jeweils eine vorgegebene Punktzahl zu knacken. Die Jingles in diesem Modus sind immer gleich und die Mikrospiele selbst wie gesagt weitaus simpler und leichter (entsprechend lange hält man auch durch) als früher, es wirkt also ganz schön monoton.Neben Spielen sind diesmal auch noch Comics und Musik mit dabei, der Showcase liefert jeweils 18 mit, die alle sofort zugänglich sind. Die Comics sind schwarzweiß und jeweils vier Panels lang und bestehen de facto natürlich nur aus Gag-Strips. Die Musikstücke lassen sich nicht nur einfach abspielen, sondern merkwürdigerweise auch richtig „spielen“, ihr fliegt dann-mäßig los und sollt die Noten einsammeln.Der Hauptzweck und -spaß von D. I. Y. Showcase sind aber nicht die vorgegebenen Mikrospiele, Musikplatten und Comics, sondern die Möglichkeit, eigene Kreationen, die wir selbst oder andere Spieler auf dem Nintendo DS erstellt haben, auf den großen Bildschirm zu bringen. Alle Arten eigener Werke lassen sich vom Handheld auf die Heimkonsole kopieren und auch wieder zurück (beziehungsweise dann auf eine andere DS-Karte). Meinem Verständnis nach können wir auch die Inhalte von Nintendo, die ursprünglich in Showcase enthalten waren, auf den DS kopieren, die mit dem Hauptprogramm gelieferten (dabei handelt es sich um gleich jeweils 90 Spiele, Platten und Comics, und zwar völlig andere, deren Qualität genauso schwankt) jedoch nicht auf Wii.Selbstverständlich ermöglichte die Nintendo Wi-Fi Connection den Austausch über das Internet, nur leider existiert sie inzwischen nicht mehr (wofür wohl Partnerunternehmen Gamespy beziehungsweise dessen neue Eigentümer verantwortlich waren). Nintendo veranstaltete Wettbewerbe und stellte ausgewählte eingesandte Mikrospiele sowie zahlreiche weitere Eigenentwicklungen und solche von Promis zum Download bereit. Ansonsten konnten die Spieler ihre eigenen Werke wohl nur sehr begrenzt über Freundes-Codes anbieten.Im Übrigen will ich noch erwähnen, dass bescheuerterweise keine ausführliche Anleitung eingebaut ist, sondern beim Versuch, sie aufzurufen, immer erst in den Wii-Shop-Kanal gewechselt und das Programm anschließend wieder neu gestartet wird. Eine angenehme Überraschung war, dass dies trotz Abschaltung des eigentlichen Shops überhaupt noch funktioniert.Auch Wario Ware: Do It Yourself und sein Showcase warten wieder mit schön schrägen Mikrospielen auf – im Grunde wie wir sie kennen. Ein großes Problem ist jedoch, dass nicht alle Features aus den Vorgängern nachgebaut wurden und die Designer somit besonders einfallsreich sein mussten, damit die nur wenige Sekunden langen Inhalte auch Abwechslung und Herausforderung bieten. Nicht wenige der vorgegebenen Spielchen sind daran gescheitert (die Spielemixer können noch am ehesten unterhalten), sodass die Serie leider klar einen Tiefpunkt erreicht hat. Im Wii-Ableger fällt auch noch die Steuerung unangenehm auf. Der Umfang dieses Download-Titels ist deutlich geringer als sonst, sofern wir uns keine eigenen Kreationen von DS-Besitzern kopieren – die Möglichkeit, sie aus dem Internet zu ziehen, existiert ja inzwischen nicht mehr.