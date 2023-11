Teaser Seit mehr als 30 Jahren stellen sich die Space Marines den Feinden des Gott-Imperators auch auf dem Monitor. In dieser mehrteiligen Reihe stellt LRod die interessantesten Computerspiele aus dem Warhammer 40.000-Universum vor.

Space Marines Space Marines, auch Adeptus Astartes, sind vom Imperator genetisch veränderte Elitekrieger. Jede der ursprünglich 20 Legionen wurde von einem Primarchen angeführt. Nachdem sich unter dem Primarchen Horus die Hälfte der Legionen den Chaosgöttern zuwandte und die Galaxie in den großen Bruderkrieg stürzte, wurden die loyalen Legionen in mittlerweile etwa 1.000 Orden aufgespalten.



Space Crusade (1992 – Gremlin Interactive)

Kritik an der bunten Grafik war natürlich nur ein Zeichen der Unkenntnis der offiziellen Farbschemata.

In Space Crusade kämpften sich die Space Marines erstmals über den Bildschirm.

Space Hulk (1993 – Electronic Arts)

Space Hulks und der Warp Um die riesigen Entfernungen zwischen den Planeten zu überbrücken, müssen Raumschiffe den Warp durchqueren. Diese immaterielle Paralleldimension beherbergt allerdings die vier Chaosgötter und ihre Dämonen. Spezielle Gellerfelder sollen die Schiffe während des Warpsprungs schützen.



Gleich ein voller Trupp Terminatoren wollte in Space Hulk in Echtzeit gesteuert werden.

Space Hulk: Vengeance of the Blood Angels (1995 – EA)

Monika Stoschek wie folgt beschrieb: "Wenn selbst eingefleischte Teams, wie Henrik und meine Wenigkeit, im Cooperativ-Modus mehr als ins Schwitzen geraten, ist es wirklich knallhart." 4/5 Sterne in der PC Player war ihr der Titel dennoch wert.



Ihr Co-Tester Henrik Fisch störte sich deutlich mehr an den zu schnellen Genräubern, den zu langsamen Terminator-Rüstungen und ist auch weitaus weniger angetan von den Ladehemmungen, als es Thomas Werner zwei Jahre zuvor noch war. Von ihm gab es daher nur zwei Sterne im Meinungskasten. Anzeige Dies wird nicht unser letzte Abstecher in einen Space Hulk bleiben - für den roten Terminator aber schon... Zwei Jahre später ging es (nicht zum letzten Mal) zurück auf den Space Hulk. Vengeance of the Blood Angels kam mit stark verbesserter Grafik, freiem Drehen, minimal erhöhter Gegnervielfalt und einem Netzwerkmodus daher. Gleich geblieben ist jedoch der Schwierigkeitsgrad, denwie folgt beschrieb: "Wenn selbst eingefleischte Teams, wie Henrik und meine Wenigkeit, im Cooperativ-Modus mehr als ins Schwitzen geraten, ist es wirklich knallhart." 4/5 Sterne in der PC Player war ihr der Titel dennoch wert.Ihr Co-Testerstörte sich deutlich mehr an den zu schnellen Genräubern, den zu langsamen Terminator-Rüstungen und ist auch weitaus weniger angetan von den Ladehemmungen, als es Thomas Werner zwei Jahre zuvor noch war. Von ihm gab es daher nur zwei Sterne im Meinungskasten.

Wir schreiben das Jahr 1987: Eine kleine Firma namens(GW), die als Hersteller von selbst entworfenem Holzspielzeug begonnen hatte und irgendwie an die europäischen Exklusivrechte für das Rollenspielgekommen war, bringt ein Tabletop-Spiel namensauf den Markt. Als Spin-off des vier Jahre älteren Tabletopsverlegt es die Handlung in die ferne Zukunft des 41 Jahrhunderts. Auch wenn sich die Lore und die Fraktionen erst in den folgenden Jahren verfestigten, waren Kernelemente wie die Space Marines, ihre von den dunklen Göttern verführten Gegenstücke in Form der Chaos Space Marines und verschiedene außerirdische Völker schon damals vorhanden.Im Folgenden soll jedoch die Geschichte der Computerspiele in diesem Universum im Vordergrund stehen. Viele Spiele habe ich dafür zum ersten oder wiederholten Mal gespielt. Wo ich keinen Screenshot zur Hand hatte, war es meist Claus, der glücklicherweise eine entsprechende Galerie im Steckbrief hinterlegt hat.Die erste Chance, Space Marines auf dem Bildschirm zu steuern, sollte sich fünf Jahre später ergeben, allerdings noch ohne Warhammer-Bezug im Titel: Space Crusade war die Computerspielumsetzung des gleichnamigen Brettspiels, das GW in Zusammenarbeit mitumgesetzt hatte (in Deutschland erschien es allerdings unter dem Namen, um einen Bezug zum populären Fantasy-Vorgängerherzustellen). Das auf allen gängigen Heimcomputern erhältliche Spiel hielt sich eng an die Brettspielvorlage und ließ bis zu drei Spieler jeweils mit einem Trupp von fünf Space Marines rundenbasiert durch von bunt zusammengewürfelten Gegnerhorden bevölkerte Raumschiffe streifen.Die drei zur Auswahl stehenden Space Marine-Orden unterschieden sich minimal in Bewaffnung und Startpositionen auf den wenigen Karten der Kampagne. Dafür gab es als besonderes Feature eine jederzeit per Tastendruck aktivierbare isometrische 3D-Sicht, wie sie noch heute im Genre gerne genutzt wird. Allerdings war diese frühe Umsetzung praktisch unsinnig, da sie nur wenige Felder zeigen konnte und keinerlei Übersicht bot.Das Spiel ist auch heute noch per DOSBox spielbar. Allerdings ist es so sperrig, dass ein Anspielen höchstens aus historischen Gründen interessant ist.hingegen bezeichnete den Spielfluß bei Erscheinen in der PC Player 4/93 als "angenehm flott", konnte sich aber angesichts der Schwächen bei der Bedienung einen Seitenhieb auf "typisch englische Programmierer" auch nicht verkneifen. Kritisiert wurde auch die (damals beim Warhammer Tabletop übliche) "grellbunte Präsentation" und der geringe spielerische Anspruch. Dieses Gesamtpaket war Boris immerhin noch 63% wert, währendin einem Kurztest in der PowerPlay9/92 für die Atari ST-Version glatte 70% vergab.Auch das zweite Spiel basierte auf einem Brettspiel-Spin-off: Space Hulk ist ein Jahr älter als das Space Crusade-Brettspiel und lässt euch ebenfalls mit einem Trupp Space Marines ein in diesem Fall nur von Genräubern bevölkertes Raumschiff durchkämmen. Bei diesen handelt es sich um vierarmige, verdammt schnelle Aliens, die ihren Namen durch das Einpflanzen ihrer Gene in Wirtsvölker, etwa Menschen, erhalten haben und deren Klauen selbst Terminatorrüstung durchdringen können.Im Gegensatz zum Brettspiel lief das Computerspiel vonallerdings in begrenzt pausierbarer und ansonsten ziemlich gnadenloser Echtzeithektik ab: Ganze fünf Marines gleichzeitig streamen ihre Sicht live auf den Bildschirm und können über die entsprechende Zifferntaste zur direkten Steuerung ausgewählt werden. Um die schlimmste Hektik zu vermeiden, kann man mit einer Freeze-Taste, deren Ladung natürlich in Echtzeit verbraucht wird, bis zu fünf Befehle vorbereiten. Spätestens bei Angriffen aus mehreren Richtungen waren viele Spieler aber gnadenlos überlastet. Nicht besser wurde die latente Überforderung durch den Zufallsfaktor beim Beschuss und durch die Ladehemmungen, die gerne in den unpassendensten Momenten auftraten.hingegen war von der Spannung sehr angetan und schrieb: "Angstschreie, wilde Flüche und vom Bildschirm zurückspringende Zuschauer waren die ersten Reaktionen auf Space Hulk. Selten ruft ein Computerspiel derart starke Emotionen hervor. Story, Sound und Grafik vermischen sich zu einer unvergleichlichen Atmosphäre. Nach den ersten Minuten wird man förmlich in das Geschehen hineingezogen…". Mit etwas Kritik an den Zufallselementen, die er einen Satz später aber als "völlig der Realität entsprechend" lobte, ergab dies 76% in der PC Player 6/93. Co-Testerscheint diese Wertung wegen der "grauenvoll designten" Missionen, der zufälligen Trefferwürfe und der fehlenden Speichermöglichkeit während der Missionen eher gedrückt zu haben. Auch er lobt aber die Spannung: "Wenn Sie sich langsam dem rettenden Teleporter nähern und Ihre Crew dabei Mann für Mann von den Aliens weggeschlampft wird, dann wissen Sie, was 'Panik' bedeutet..."