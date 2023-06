Vergessene Spiele und Storys am Amiga 1200 User-Artikel

Teaser Die Zeit des Amiga ging einst zu Ende. Interessanterweise waren die Modelle A1200 und A4000 zu diesem Zeitpunkt auf gutem technischen Niveau. Welche Amiga-Spiele sind dazu passend damals noch entstanden?

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Presseartikel der Jahre 1994, 1995, 1996 stellen dem Amiga technische Güte und hoffnungsvolle Prognosen für die Zukunft aus.

Disposable Hero

Disposabele Hero: Im Jahr 1994 gab es einen neuen Vertreter eines klassichen Heimcomputer Genres, des horizontal scrollenden (Raumschiff) Shoot'em'up's. Inklusive “Organo-Abschnitten und Ekelbiestern aller Klassen.”

Bubba'n'Stix

Auffällig viele, teils sehr gute Plattformer sind in der Zeit von 1994 an aufwärts noch für den Amiga entstanden. Bubba'n'Stix steht hier stellvertretend für eines der guten Exemplare und galt als vergleichsweise “beinhart”.

Banshee

Banshee: Im Jahr 1994 gab es einen weiteren, würdigen Vertreter eines klassischen Heimcomputer-Genres, des vertikal scrollenden (Flugzeug) Shoot'em'up's.

Evil's Doom

Während im vorherigen Abschnitt der Spieleentwickler Core Design in knapp zweieinhalb Jahrzehnten mit etlichen programmierten Spielen aufwarten konnte, kommt nun das Gegenteil. Vielleicht wird der Begriff des One-Hit-Wonders dem kroatischen Entwickler Olympia am ehesten gerecht. Aber auch nur vielleicht. Denn sein heute noch positiv anmutendes Amiga-exklusives Spiel namens Evil's Doom, kam tragischerweise erst gar nicht mehr in den Handel.



Das soll aber nicht bedeuten, dass die Redaktion des Amiga Jokers damals kein Testmuster des Spiels bekam. Der für seine kritische Beäugung bekannte Mick Schnelle ließ sich in seinem Test (07/1996) hinreißen: "Da sage noch einer, es gebe keine guten Rollenspiele mehr für den Amiga. Hier wartet ein ganz besonderes Fantasy-Abenteuer auf AGA-Recken – eines mit feinem Gameplay und einer überraschend komplexen Story!". Es werden weitere positive Aspekte herausgearbeitet. Beispielsweise wie wichtig es sei, gleich zu Beginn eine gute Party zu haben, denn "bereits das erste Gewölbe, welches zur Erforschung einlädt", sei stolze zehn Stockwerke tief und von oben bis unten mit Monstern verseucht. Für Frieden im Dungeon könnten diverse Zaubersprüche sorgen. Es gab noch einige Kritikpunkte in der "Feinarbeit". Schlussendlich wurde von Mick seiner beinahe schon an Schwärmerei erinnernden Ausführung ein Riegel vorgeschoben. Denn besagte Feinarbeit ließ das Spiel mit einer Wertung von doch nur 77% am Amiga Joker-Hit lediglich schnuppern: "Sonst wäre ein Hit oder mehr fast unausweichlich gewesen."



Übrigens, beim Schreiben von "Amiga Joker" und "07/1996" bemerke ich ein stilles Ziehen. Die Intuition sollte mich nicht täuschen: Es war eine der letzten Ausgaben des Magazins. Nach diesem Heft kamen derer bis zur Einstellung des Jokers nur noch zwei. Nette Menschen mit Vorliebe zum Retro haben den Joker ja dann später noch einmal sporadisch aufleben lassen.



Was das Aufleben anbelangt: So ähnlich geht es Evil's Doom tatsächlich auch. Zwar verpasste es den offiziellen Marktlaunch, doch lässt sich im Jahr 2023 ein circa zehn-stündiges Letsplay auf Youtube genießen. Ich hörte von Gerüchten, dass sogar eine spielbare Version irgendwo im Netz auffindbar sein könnte. Zu verdanken haben wir dies, glaubt man jenen Gerüchten, Herrn Philippe Guichardon, der alles von Evil's Doom aufsammelte und es vor einigen Jahren für die Nachwelt und ohne Diskettenwechsel (12 Stück), spielbar programmierte.

Anzeige

Evil´s Doom: So gut wie fertig, kam es dennoch um 1996 nicht mehr in den Handel.

Mitte des Jahres 1994 setzte ich mein aus der Konfirmation erhaltenes Geld dafür ein, bei Vobis einen Pentium-PC zu erwerben. Durch den Kauf war ich von heute auf morgen ein PC-User geworden. Mein lange Zeit geliebter Amiga 500 mit zuschaltbarer 1 MB Speichererweiterung und Zweitlaufwerk geriet schlagartig aus dem Blickfeld. Zu verlockend waren die nun endlich zu Hause nutzbaren Spiele des PCs. Ich glaube, ich habe den späteren Marktaustritt des Amigas damals gar nicht weiter registriert.Der Amiga ist irgendwann 1996 vom offiziellen Markt verschwunden. Aber er ist interessanterweise nicht gerade als technisches Auslaufmodell und freiwillig gegangen. Stattdessen wurde um die beiden damals aktuellen Modelle Amiga 1200 und Amiga 4000 eine differenzierte Systemwelt aufgebaut: Turbokarten, Grafikkarten, Arbeitsspeicher, optische Laufwerke, Festplatten, Monitore, zum Teil Tower-Designs, im Ansatz VR etc. Man konnte gar den Amiga 500 noch aufrüsten oder mit dem CD32 eine Amiga-Konsole erwerben.Sind in der Spätphase des Amigas, mit seiner potentiell guten Hardware, auch noch entsprechend feine Spiele entstanden? Schauen wir uns gemeinsam eine Auswahl von Amiga- oder Amiga- plus Konsolenreleases an, die damals um '94, '95 und '96, noch entstanden sind.Was machten niederländische Jugendliche um 1988 mit ihrer Zeit? Genau. Beispielsweise ein C64-Spiel programmieren und ein eigenes Label gründen. Was machten die gleichen niederländischen Jugendlichen um 1994, wenn sie etwas reifer geworden sind? Genau. Ein weiteres Spiel namensfür den Amiga programmieren. Dies versetzte, vierundzwanzigjährig, vom Amiga Joker (01/94) in Verzückung: "Stauben wir also unseren Lieblingsstick ab, glühen die Wumme vor und lassen wir den Feuerfinger nicht bis in alle Ewigkeit jucken."Voll des Lobes war man hinsichtlich des "leckeren Kanonenfutters", an welchem kein Mangel herrschte: "Überall warten festinstallierte Geschütze, freilaufende Walker-Robots, freischwebende Aliens sowie supergroße Mittel- und Endgegner darauf, vom Screen gepustet zu werden." Die optische Pracht wurde herausgestellt und "kleine Kabinettstückchen" wie spiegelnde Wasseroberflächen bemerkt. Dem Joker gefielen die liebevoll gestalteten "Techno-, Organo- und Planetenwelten". Das Ganze ruckelfrei und ohne Nachladepausen, bei guter Musik sowie passenden Sound-FX. Gewisse technische Unterschiede eines Spieles, je nach Plattform, begleiten uns Spieler bis heute. Eine besondere Variante bestand hier in Form des Schwierigkeitsgrades. Dieser wurde von der ursprünglichen Diskettenversion zur späteren CD-Version erleichtert.verfügte 1994 über eine heute auffallende Art der Differenzierung in den Spieleinstellungen, je nach vorhandener Hardware. Eine Basis-Version des Spieles lief auf Diskettenbasis mit gerade einmal 1 MB Speicherbedarf, quasi auf sämtlichen Amigas. In den Genuss der Premium-Version des Spieles kam nur, wer einen Amiga 1200 mit CD-ROM oder ein CD32 und die passende CD-Version des Spieles besaß. User der Diskettenversion mussten sich per Einstellung zwischen lauer Musik und Sound-FX entscheiden. Die CD-Version bot beides parallel, bei besserer und vielfältiger musikalischer Untermalung. Auch wurde gleich ein komplettes Intros zur Erklärung der Story eingefügt. Bei der Diskettenversion: Keine Intro.Der Innovationsgrad bei Bubba'n'Stix war derartig gelagert, dass einem Programmierer der Stab (Stick, Stix) inso gut gefiel, dass er seinen Arbeitgeber anfragte, ein Spiel mit Stick programmieren zu dürfen. Bin mir gerade nicht sicher, ob man alle Legenden für bare Münzen nehmen sollte … ?Der Joker hätte in seinem Test (09/94) kein besseres Zitat für diesen User-Artikel und zu verpassten Amiga-Spielen formulieren können: "So mancher hat beim Erwerb seines 1200ers davon geträumt, wie gute alte Ballerware à lawohl erst in 32-Bit-Qualität aussehen würde?". Von meinem C64 und Amiga 500 habe ich diverse Shoot'em'up´s noch in guter Erinnerung. Mit butterweichen Animationen, bei insgesamt sehr schöner Grafik überzeugttatsächlich und sogar noch heute.Die Handlung spielt in einer alternativen Realität des Jahres 1999 mit Propellermaschinen und wirkt zugleich modern als auch antiquiert. Jedenfalls geriet diese friedvolle Welt ins Auge eroberungswütiger Aliens, der Styx. Unter der Führung von Imperator Blardax Maldrear begann die Invasion. Nur der Spieler, alias Sven Svardensvart - wie ich vermute ein Philanthrop - konnte die Menschheit mit seinem eigenen bewaffneten Fluggerät noch retten.Man freute sich damals darüber, dass die vier Disketten eine Festplatteninstallation zuließen und das Spiel zusätzlichen Arbeitsspeicher unterstützte. Auch freute man sich auf die später veröffentlichte CD-Version, für die der Entwickler Core Design zusätzliche Full-Motion-Videosequenzen ankündigte. Die CD-Version kam. Die zusätzlichen Full-Motion-Videosequenzen kamen nicht. Spiele von Core Design gab es übrigens von 1986 bis ins Jahr 2010. Etliche namhafte Titel und dabei auch Spiele mit diversen "Stäben und Sticks" waren im Portfolio. Es fällt ins Auge, dass das Softwarehaus im Laufe der Zeit für unterschiedlichste Plattformen produzierte. Stimmt die inhaltliche Quelle, erschien im Jahre 1995 mitdas letzte Spiel für den Amiga.