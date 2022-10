Vampire Survivors User-Artikel

Teaser Was kann mir ein Spiel schon bieten, das zu Release keine Zweifuffzig kostet? Sehr viele Stunden kurzweiligen Spielspaß, wie Vampire Survivors bereits im Early Access beweist.

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Als im Dezember 2021 die ersten Berichte zu Vampire Survivors auf vielen namhaften Spieleportalen aufploppten, reagierte ich skeptisch. Der Grafikstil des frisch in den Early Access bei Steam gestarteten Titel wirkte altbacken. Dem 30-sekündigen Trailer gelang es nicht, mir das Spielprinzip näherzubringen. Und der Launch-Preis von 2,39 Euro rief schmerzhafte Erinnerungen an meine frustrierenden Fehlkauferfahrungen mit Budget-Titeln in Nintendos eShop-Grabbelkiste hervor. Acht Monate und (laut Steam) rund 70 Spielstunden später bin ich geläutert, die Skepsis ist verflogen: Vampire Survivors ist ein klasse Spiel!

Ein Abstecher in den Playstore

Vampire Survivors im Early Access Vampire Survivors befindet sich aktuell noch im Early Access, allerdings sind die geplanten Inhalte weitestgehend umgesetzt.



Vampire Survivors läuft bereits sehr stabil. Einzig bei den deutschen Übersetzungen hakt es noch. Falls ihr den Titel einmal anspielen wollt, könnt ihr dies mit der abgespeckten Vampire Survivors befindet sich aktuell noch im Early Access, allerdings sind die geplanten Inhalte weitestgehend umgesetzt. Der Release von Version 1.0 ist für den 20. Oktober 2022 geplant. Der Preis für das Spiel wurde bereits am 21. September erhöht - Vampire Survivors kostet euch nun 4,99 Euro.Vampire Survivors läuft bereits sehr stabil. Einzig bei den deutschen Übersetzungen hakt es noch. Falls ihr den Titel einmal anspielen wollt, könnt ihr dies mit der abgespeckten Browser-Demo bei itch.io tun. Luca Galante, bekannt unter dem Pseudonym poncle. In einem Ant Legion – For The Swarm angesehen haben. Nun, wer möchte auf derartige Einblicke in die Free-2-Play-Welt schon verzichten?



In Magic Survival und auch in Vampire Survivors steuert ihr eine Spielfigur durch ein scheinbar unendliches, grenzenloses Gebiet und von allen Seiten strömen pausenlos Gegner auf euch zu. Erreichen sie euch, nagen sie an eurer Lebensenergie und sinkt diese auf den Nullpunkt, ist der Run vorbei. Allerdings seid ihr den Horden nicht wehrlos ausgeliefert, sondern setzt ihnen ein stetig wachsendes Waffenarsenal entgegen. Das Besondere ist, dass ihr keine Kontrolle darüber habt, welchen Gegner eure Waffen anvisieren. Diesen Job übernimmt das Spiel und feuert automatisch auf den beziehungsweise die Angreifer, die sich in unmittelbarer Nähe befinden. Über Level-ups erlangt ihr Zugriff auf neue Skills oder wertet die vorhandenen auf. Da dem Zufall überlassen ist, welche drei (oder maximal vier) Skills euch beim Level-Aufstieg präsentiert werden, müsst ihr hin und wieder improvisieren oder mit einem anderen als dem gewünschten Setup Vorlieb nehmen. Magic Survival verzichtet auf ungewöhnliche Gegner-Designs. Auf dem Smartphone-Bildschirm rummst und wummst es trotzdem ordentlich.

Magic Survival setzt optisch auf einen besonders einfachen Stil: Alle Feinde bestehen aus Kreisen, die gefährlichen Varianten heben sich farblich und in der Größe vom Trash ab. Die Areale sind karg und besitzen keine strukturellen Elemente. Eine plane Fläche, hin und wieder stoßt ihr auf eine Truhe oder schädigende Element-Effekte, in denen ihr nicht verharren solltet. Die Optik von Magic Survival mag eine pragmatische Lösung sein. Durch farbliche Akzentuierung erzeugen die einzelnen Gebiete trotzdem eine gelungene Atmosphäre. Ich habe mittlerweile viele Stunden mit Magic Survival verbracht, das Spielchen eignet sich gut für eine Runde zwischendurch, beispielsweise im Zug – oder während ich auf diesen warte.

Entwickelt wird Vampire Survivors von, bekannt unter dem Pseudonym poncle. In einem Artikel bei PCGamer.com gibt er an, dass er „keine größere Idee/Vorstellung“ (Englisch: vision) hatte, als er mit der Entwicklung von Vampire Survivors begann. Als Inspirationsquelle habe ihm jedoch der Mobile-Titel Magic Survival (zum Google-Playstore) gedient. Magic Survival ist kostenlos spielbar. Investiert ihr hingegen 3,99 Euro, umgeht ihr die „Spiele-Empfehlung“-Videos nach einem Run und erhaltet die einmalige Wiederbelebung zur Fortsetzung eines aktuellen Versuchs ebenfalls sofort. Die Knauserigen erst, nachdem sie sich einen Trailers zu Titeln wieangesehen haben. Nun, wer möchte auf derartige Einblicke in die Free-2-Play-Welt schon verzichten?In Magic Survival und auch in Vampire Survivors steuert ihr eine Spielfigur durch ein scheinbar unendliches, grenzenloses Gebiet und von allen Seiten strömen pausenlos Gegner auf euch zu. Erreichen sie euch, nagen sie an eurer Lebensenergie und sinkt diese auf den Nullpunkt, ist der Run vorbei. Allerdings seid ihr den Horden nicht wehrlos ausgeliefert, sondern setzt ihnen ein stetig wachsendes Waffenarsenal entgegen. Das Besondere ist, dass ihr keine Kontrolle darüber habt, welchen Gegner eure Waffen anvisieren. Diesen Job übernimmt das Spiel und feuert automatisch auf den beziehungsweise die Angreifer, die sich in unmittelbarer Nähe befinden. Über Level-ups erlangt ihr Zugriff auf neue Skills oder wertet die vorhandenen auf. Da dem Zufall überlassen ist, welche drei (oder maximal vier) Skills euch beim Level-Aufstieg präsentiert werden, müsst ihr hin und wieder improvisieren oder mit einem anderen als dem gewünschten Setup Vorlieb nehmen.Magic Survival setzt optisch auf einen besonders einfachen Stil: Alle Feinde bestehen aus Kreisen, die gefährlichen Varianten heben sich farblich und in der Größe vom Trash ab. Die Areale sind karg und besitzen keine strukturellen Elemente. Eine plane Fläche, hin und wieder stoßt ihr auf eine Truhe oder schädigende Element-Effekte, in denen ihr nicht verharren solltet. Die Optik von Magic Survival mag eine pragmatische Lösung sein. Durch farbliche Akzentuierung erzeugen die einzelnen Gebiete trotzdem eine gelungene Atmosphäre. Ich habe mittlerweile viele Stunden mit Magic Survival verbracht, das Spielchen eignet sich gut für eine Runde zwischendurch, beispielsweise im Zug – oder während ich auf diesen warte.

Eine Frage des Genres

Derart Gameplay-reduzierte Spiele wie Magic Survival oder Vampire Survivors habe ich schon lange nicht mehr gespielt - vielleicht zuletzt in meiner frühen Jugendzeit? In welche Schublade sortiere ich „sowas“ ein? Reverse-Bullet-Hell-Action? Die Einordnung in die GamersGlobal-Datenbank als Roguelike passt zumindest nicht. Aber auch Mobygames oder die Steam-Tags beantworten die Genre-Frage nur unzureichend. Dankenswerterweise liefert der Entwickler bei Steam selbst die Lösung

Vampire Survivors ist ein Zeit-Survival-Spiel mit minimalistischem Gameplay und Roguelite-Elementen. Es gibt keinen Ort, an dem du dich verstecken kannst, alles, was du tun kannst, ist zu versuchen, die verfluchte Nacht zu überleben und so viel Gold wie möglich für den nächsten Überlebenden zu bekommen, bevor der Tod unweigerlich deine Bemühungen beendet.