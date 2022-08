Teaser Aufbauspiele wie Sim City und Cities - Skylines sind selten, aber das Genre steht nicht still. Der neue Urbek City Builder zeigt das, denn er ist innovativer und spaßiger als die Alternativen.

Städtebau mit Abwandlung

Solch eine Villa braucht Parks, ein 2x2-Feld von Wohngebäuden und vor allem Abstand zu Nachbarn.

Kombinieren mit Tiefe





Denn die spielen bis zum Ende mit dem System der Kombinations- und Upgrademöglichkeiten der Gebäude, und das ist erstaunlich tief. So werden die Wohnhäuser nicht etwa dreimal aufgerüstet, sondern sehr viel öfter. Zudem haben sie unterschiedliche Entwicklungsmöglichkeiten, je nachdem welche Bedürfnisse erfüllt wurden. Ein Wohnhaus nahe einer Bank und einer Schule wird einen anderen Weg gehen als eines nahe einem hässlichen Betonplatz, einer Polizeistation und einer Kirche.



Dabei werden die Systeme und Pfade ständig verschränkt: So brauchen dann manche Wohngebiete später Nahrung, die am günstigsten ein Nachbarschaftsladen verteilen kann, der aber nur in der Nähe von acht Feldern gebaut werden kann. Später wird dann auch noch der Platz knapp, gerade die Nahrungsproduktion für die immer praller gefüllten Wohnhäuser nimmt (wie in echt) viel Platz in Anspruch und sollte durch mächtigere Produktionsketten unterstützt werden. Anzeige Aus der Nähe sehen die Gebäude mit ihren beweglichen Elementen fast schon wuselig aus. Hier bewegt sich das Wasserrad und gelegentlich Boote, dazu kommt der vorbeilaufende Fußgänger.

Der Release von Cities - Skylines (im Kurztest) war ein kurzer Höhepunkt für das Städtebaugenre, oder sind mir seitdem große Releases entgangen? Es gab natürlich neue Genrevertreter, aber wenige widmeten sich wirklich dem Kern des Städtebaus. Mit demist es nun ausgerechnet ein frisch erschienenes Spiel in Voxelgrafik eines mir völlig unbekannten Entwicklers, das ich als das nächste große Ding einstufen würde.Wie in den bekannten Genrevertretern beginnt das Spiel nach einer Kartenauswahl im Hauptmenü in einer naturbelassenen Landschaft. Doch der Text des Tutorials rechts unten fordert direkt dazu auf, die ersten Gebäude zu setzen. Folgt ihr dem, fällt sofort etwas auf: Es gibt kein Geld. Stattdessen werden Ressourcen verbraucht, anfangs vor allem Arbeitskraft und Nahrung. Diese Ressourcen füllen sich wieder auf, wenn ihr auch die entsprechenden Produktionsgebäude baut. Also wenn ihr beispielsweise Felder anlegt um mehr Nahrung zu produzieren, als die produktionsschaffenden Wohnhäuser jeden Tick verbrauchen.Zu Beginn gibt es im regulären Spiel nur wenige Baumöglichkeiten, mit mehr Einwohnern ändert sich das. Aber anders als in Skylines sind von Anfang an verschachtelte Produktionsketten zu schaffen. Man legt also nicht etwa einen balancierten Mix aus Wohn-, Gewerbe- und Industriegebieten an und baut nur darum leicht kompliziertere Produktionsketten, sondern auf Kombinationen liegt die ganze Zeit der Fokus. Nahe bei Feldern können dann beispielsweise Farmhäuser gebaut werden, die erstmal nur mehr Nahrung produzieren, später aber auch das Pflanzen von Obstbäumen und das Errichten von Getreidesilos ermöglichen. Und um Strom zu erzeugen landet Holz in Brennhütten, die in der Nähe von Holzfällerhütten stehen müssen, aber genug Abstand zu anderen Brennhütten brauchen und zum Upgrade auch noch Wohnhäuser in der Nähe haben wollen. Wobei die Holzfällerhütten natürlich Bäume in der Nähe brauchen, die ein Wohngebiet schnell zubetonieren würde. Bei der Platzierung der einzelnen Gebäude ist also schon zu Beginn viel zu beachten.