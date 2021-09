Unto the End User-Artikel

Teaser Unto the End möchte euch mit einem atmosphärischen, nordischen Setting und einem ausgefeilten Kampfsystem in seinen Bann ziehen. Ob das klappt, verrate ich euch in diesem Artikel.

Oberirdisch bei Tag wie im Teaserbild, in dunklen Höhlensystemen oder wie hier bei Nacht: Das Spielerlebnis ist vielfältig.

Nordisches Setting

Kämpfe und Schwierigkeitsgrad

Nicht alle Begegnungen müssen im Kampf enden.

Weit mehr als nur Schwertkampf-Action

Fazit

Ihr seid auch viel in dunklen Höhlen unterwegs. Den Schlüsselstein am Boden benötige ich zum Weiterkommen.

In der Serie "Mein Xbox-Game-Pass-Spiel des Monats" stelle ich euch für jeden Monat den Neuzugang vor, der mich vorab am meisten gereizt hat. Der Artikel folgt, wenn ich das Spiel hierfür ausreichend gespielt habe, was nicht immer zeitnah zur Aufnahme in den Abo-Dienst der Fall ist.Von den frischen Xbox-Game-Pass-Spielen im Dezember 2020 interessier(t)en mich gleich mehrere:(wegen des Koop),(wer wollte noch nie Bartender in einer Cyberpunk-Welt sein?), Yes Your Grace (zum Spiele-Check) für zumindest einen Run als König und, das eine schöne Geschichte bieten soll. Der Blockbuster Control (zum Test+) reizt mich nicht wirklich, vor allem die Rezension bei The Pod hat mich abgeschreckt, und das gelungene Greedfall (zum Spiele-Check zum Redi-Rumble ) habe ich schon. Dragon Quest 11 S - Streiter des Schicksals (zum Test) werde ich zumindest mal anspielen, es ist mir aber vermutlich zu japanisch.Letztlich habe ich mich dazu entschieden, jetzt endlich malzu probieren. Nordisches Setting, fordernde Kämpfe, ein toller Look. Meine Neugier war geweckt. Und tatsächlich habe ich den direkt zum Release im Xbox Game Pass erschienenen Indie-Titel live auf Twitch durchgespielt. Bei meinem ersten Stream gab mir eine Freundin ein paar tolle Tipps (probier doch mal, dich zu ducken!). Bei meinem zweiten Stream war ein begeisterter Unto-the-End-Spieler dabei und hatte ein paar Kampftipps an Bord. Die VOD befinden sich auf Youtube . Dort hat sich sogarvom Entwickler 2 Ton Studios gemeldet und ihr könnt ihm Fragen stellen! Um zu erfahren, warum der Debüt-Titel von den 2 Ton Studios eure Aufmerksamkeit mehr als verdient, genügt dieser Artikel.Stephen Danton (Designer, Dev, Artist) und(Designer, Artist) haben sich für ein nordisches Setting entschieden. In einer winterlichen Welt spielt ihr einen Familienvater, der sich auf die Jagd begibt. Als Glücksbringer gibt ihm seine Frau eine Locke mit. Leider entkommt ihm jedoch das Wild und stattdessen stürzt der Protagonist in eine Höhle, in der unheimliche Kreaturen zu wohnen scheinen. Ihr habt nur ein Ziel: Zu eurer Familie zurückzukehren.Ihr kämpft, hüpft, klettert und lauft durch Höhlen, seid an der nächtlichen oder auch taghellen, verschneiten Oberfläche unterwegs, löst kleinere Rätsel und umgeht Fallen. Die Höhlen sind meist sehr düster und ohne Fackel könnt ihr manchmal praktisch nichts erkennen. Das verstärkt bei mir immer wieder das recht (positiv gemeint!) beklemmende Gefühl des vielleicht aussichtslosen Kampfes um die gesunde Heimkehr zur Familie. In manchen Abschnitten müsst ihr nur Laufen, sodass ich teils an einen Walking Simulator erinnert wurde. Allerdings in dem Wissen, dass die nächste, große Herausforderung jederzeit folgen kann. Die stimmige Soundkulisse trägt zur sehr dichten Atmosphäre bei.Neben der Atmosphäre ist die Kernkompetenz von Unto the End das facettenreiche Kampfsystem. Vorab: Alle Gegner sind, teilweise deutlich, stärker als ihr. Ihr müsst euer ganzes Skillset aufbieten und euch, ähnlich wie bei, mit den Angriffsmustern vertraut machen. Noch viel mehr als in Dark Souls ist jeder Gegner wirklich ein echtes Hindernis.Mit eurem Schwert könnt ihr hoch und tief Blocken (linker Analogstick) sowie schlagen (X und Y). Die Gegner können das auch, haben teilweise auch schwere Sprungattacken oder können euch entwaffnen. Da ist es dann manchmal besser, die Ausweichrolle zu nutzen oder sich zu ducken. Blockt ihr einen Gegner mehrmals in Folge, verliert er seine Balance und ihr landet ziemlich sicher einen Treffer. Hat der Gegner zuletzt tief geschlagen, müsst ihr aber hoch schlagen. Blockt ihr nur einmal und schlagt dann zu, ist die Chance, dass der Gegner blockt, höher. Ebenfalls könnt ihr Finten schlagen, um so einen falschen Block zu provozieren. Das funktioniert, habe ich aber nicht so oft nutzen müssen (vielleicht hätte es mir aber einige Tode erspart).Der Knochendolch dient dem Zustechen im Nahkampf. Auf Distanz könnt ihr in Werfen (Einsammeln nicht vergessen!), was auch Attacken des Gegners unterbrechen kann. Ab und zu habe ich einen Speer gefunden. Den könnt ihr einmal werfen und er macht ziemlich viel Schaden. Auch das Terrain spielt eine Rolle. Klar, ihr könnt versehentlich in Abgründe rollen. Dazu verhindert zum Beispiel tiefer Schnee, dass ihr euch nach einer Rolle schnell fortbewegen könnt.Lebensbalken seht ihr übrigens nicht. Stattdessen wird euer und der Verletzungszustand der Gegner anhand der Wunden der Figur angezeigt. Solltet ihr bluten, sackt ihr beim Rumstehen in die Knie. Außerdem könnt ihr verbluten und während ihr blutet werden keine der fair gesetzten Checkpoints angelegt. Mit gefundenen Kräutern könnt ihr eure Blutung mildern oder am Lagerfeuer einen Heiltrank mixen. Am Lagerfeuer könnt ihr auch eure Wunden heilen.Die Kämpfe sind insgesamt sehr fordernd. Die Steuerung funktioniert aber sehr gut. Meine Hauptschwierigkeit war, dass ich immer mal wieder mit dem rechten Analogstick blocken wollte. Wichtig ist, dass ihr die Gegner und ihre Angriffe lest. Dabei nutzen sie aber nicht immer das exakt gleiche Muster. Wenn ihr nicht schnell genug seid, könnt ihr optional die Kampfgeschwindigkeit runterdrehen. Das habe ich aber nicht gemacht, sondern mich durchgebissen. Bei manchen Gegnern brauchte ich dann schon mal 20, 30 Versuche, die aber nicht viel Zeit kosten. Umso befriedigender war dann mein Triumphgefühl. Erfahrungspunkte oder Aufleveln gibt es nicht. In Reviews oder Kommentaren habe ich immer mal gelesen, dass der Kampf nicht gut gelöst sei und das Spiel generell zu schwer. Das kann ich, gespielt habe ich auf der Xbox Series X, überhaupt nicht bestätigen und würde daher empfehlen, es einfach selbst auszuprobieren. Schwer sind manche Kämpfe natürlich, aber nicht zu schwer. Und notfalls passt ihr einfach die Geschwindigkeit an. Ein begeisterter Unto the-End Spieler, der mir in meinem Twitch-Chat auch ein paar Kampftipps gab, machte seinen ersten Run zum Beispiel mit 70 Prozent Kampfgeschwindigkeit.Unto the End ist aber weit mehr als atmosphärisches Schwertkampf-Spiel. Es gibt kleine Crafting-Elemente (Rüstung, Fackeln, Heiltränke). Die dafür nötigen Items wie Stöcke, Kräuter und Knochen findet ihr, teils nicht sichtbar, in der Spielwelt. Den Eisenhelm habe ich zum Beispiel gar nicht gefunden. Es stellt sich außerdem heraus, dass vielleicht doch nicht alle Kreaturen böse sind. Unter bestimmten Voraussetzungen könnt ihr dann zum Beispiel auch handeln, Items erhalten (die ihr fürs Weiterkommen braucht!) oder Achievements freischalten. Eine wirkliche Sprachausgabe gibt es nicht. Je nachdem wie ihr agiert gibt es auch zwei verschiedene Enden. Mehr möchte ich aber nicht verraten, denn am besten erlebt ihr das alles selbst.Unto the End ist ein toller, atmosphärischer und anspruchsvoller Indie-Snack. Nach rund drei Stunden hatte ich meinen ersten Run beendet. Unto the End besticht besonders mit nordischem Setting, toller Atmosphäre, Rätseln und knackigen Kämpfen in einem sehr hübschen 2D-Setting mit stimmiger Soundkulisse. Und bietet doch mehr als nur Kämpfe. Ein bisschen Frustresistenz ("Ihr seid gestorben.") müsst ihr mitbringen, die Checkpoints sind aber sehr fair gesetzt und ich konnte eigentlich immer direkt vor dem Tod meines Charakters neu starten. Da ich einige Sachen nicht gesehen oder gefunden (Helm!) habe und ich jetzt auch nur ein Ende kenne, werde ich angesichts der moderaten Spielzeit auch sicher noch einen Achievement-Run, vielleicht mit Guide, machen. Und wenn ihr Lust auf anspruchsvolle und atmosphärische Action habt, ist Unto the End jetzt hoffentlich auf eurem Radar!Die Übersicht zeigt, welche Titel ich bereits vorgestellt habe und welche zeitnah folgen. Die Liste wird fortlaufend aktualisiert.