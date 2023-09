Unreal 2 User-Artikel

Teaser Morgenluft für Legend Entertainment: Die Firma durfte den Nachfolger für den erfolgreichen Shooter Unreal entwickeln. Die Chance, endlich einen Verkaufshit zu landen. Oder?

The Wheel of Time veröffentlicht, ihr erstes großes Solo- und Multiplayer-Spiel in der Unreal Engine. Aber bereits ein paar Monate davor gab es eine erste Kostprobe ihrer Fertigkeiten mit dieser neuen Software: GT Interactive hatte sie damit beauftragt, ein Addon für den äußerst erfolgreichen Shooter zu basteln, der der Engine ihren Namen gab. Und so erschien im Juni 1999 das Unreal Mission Pack 1 – Return to Na Pali. Es war schnell verdientes Geld und ein schnell gemachter Job, da das Spiel (wie der Name schon verrät) viele Umgebungen, Gegner und Waffen des Hauptspiels wieder verwendet. Außerdem verarbeiteten Mike Verdu und sein Team auch Grafiken, die für das Hauptspiel erstellt und nicht genutzt worden waren und ergänzten natürlich noch eigene Ideen. Die drei neuen Waffen enttäuschten etwas, da sie hauptsächlich Abwandlungen bereits bestehender Modelle waren und die Level waren größtenteils kleiner als die des Hauptspiels. Alles in allem war Return to Na Pali mehr vom Gleichen. Neuzugang Matthias Worch erinnert sich in seinem Im November 1999 hatte Legend Entertainmentveröffentlicht, ihr erstes großes Solo- und Multiplayer-Spiel in der Unreal Engine. Aber bereits ein paar Monate davor gab es eine erste Kostprobe ihrer Fertigkeiten mit dieser neuen Software: GT Interactive hatte sie damit beauftragt, ein Addon für den äußerst erfolgreichen Shooter zu basteln, der der Engine ihren Namen gab. Und so erschien im Juni 1999 das. Es war schnell verdientes Geld und ein schnell gemachter Job, da das Spiel (wie der Name schon verrät) viele Umgebungen, Gegner und Waffen des Hauptspiels wieder verwendet. Außerdem verarbeitetenund sein Team auch Grafiken, die für das Hauptspiel erstellt und nicht genutzt worden waren und ergänzten natürlich noch eigene Ideen. Die drei neuen Waffen enttäuschten etwas, da sie hauptsächlich Abwandlungen bereits bestehender Modelle waren und die Level waren größtenteils kleiner als die des Hauptspiels. Alles in allem war Return to Na Pali mehr vom Gleichen. Neuzugangerinnert sich in seinem Blog

Als Missionspaket sollte Na Pali kein neues Spiel sein. Es sollte eine Erweiterung und eine Hommage an das Originalspiel sein, was bedeutete, zu verstehen, was das Original-Unreal so erfolgreich gemacht hatte: schöne Grafiken und Effekte

riesige Außenanlagen

fesselnde Mittelalter-/Science-Fiction-Atmosphäre

großartige Gegner-KI

epischer (no pun intended) Maßstab in den Umgebungen

Meine Maps erreichen nicht das epische Gefühl, das viele der ursprünglichen Unreal-Karten hatten. Vieles davon hing mit meinen damaligen Sicht der Dinge zusammen: Ich wollte die Dinge (im Kontext des Spiels) so "realistisch" wie möglich halten, und das führte zu vielen Räumen in menschlicheren Größen.

Vielleicht auch deshalb war Thomas Werner in der PC Player 8/99 nur bedingt begeistert: "Lieblos wirkende Geschichte", "Leveldesign macht einen bemühten Eindruck", "keiner der spektakulären Einfälle, die ich an Unreal so schätzte". Das konnten ja nicht mehr als 68 Punkte werden.



Dennoch: Legend hatte seine Visitenkarte abgegeben und Epic gab nach The Wheel of Time grünes Licht für ein weiteres Spiel mit ihrer Engine.

Return to Na Pali war keine große Weiterentwicklung - aber eine gute Fingerübung für das Team

Unreal 2 - The Awakening

Wer - Wie - Was

Acht Jahre nach dem Ende der Strider-Kriege nahm die Erde ihre Expansion in den Weltraum wieder auf. Die Zentralregierung wurde schwächer und die Macht ging an die Großkonzerne über, die die Erforschung und Ausbeutung neuer Planeten finanzierten. Jedes dieser Unternehmen unterhielt eine private Truppe von Söldnern, um seinen Willen durchzusetzen, und das Recht wurde größtenteils zu einer Frage des "Macht verleiht Recht".



In Unreal II – The Awakening sind Sie John Dalton, ein Marschal der Terranischen Kolonialbehörde. Die TCA ist eine unterbesetzte Polizeitruppe, die in den äußeren Bereichen des Weltraums patrouilliert. Ihre Aufgabe ähnelt der eines Marschals im Wilden Westen – sie sind der einzige Vertreter der staatlichen Ordnung und haben die Aufgabe, den Frieden in einem riesigen und unkontrollierbaren Gebiet zu wahren.

Let's go and see the stars / The Milky Way or even Mars Die Legend-Besatzung Eine der Konzeptzeichnungen von Anthony Pereira (Bildquelle: https://glendahlgren.home.blog/unreal-2/) Mit Return to Na Pali und The Wheel of Time hatte Legend ein mittlerweile erfahrenes Unreal Engine-Team aufgebaut, das auch Unreal 2 stemmen sollte. Paul Mock übernahm als Art Director und im Leveldesign-Bereich konnte Verdu auf das Stammteam setzen, das sich bei Wheel of Time langsam gefunden hatte: Scott Dalton, Matthias Worch, James Parkman und Grayson Edge. Künstlerischer Neuzugang war Dawid Michalczyk, von dem ihr einige Werke auf der Seite Anthony Pereira leistete als Konzeptkünstler hervorragende Arbeit und visualisierte alles, was nicht bei Drei auf den Bäumen war.



Dennoch war die Arbeit parallel zur Entwicklung der nächsten Engine-Iteration nicht einfach. Ständig tauchten neue Unstimmigkeiten auf, weil Features doch oder noch nicht so funktionierten, wie sie es eigentlich sollten. Niemand bei Legend wusste, ob die angedachten (und in Interviews bereits angekündigten) Elemente am Ende im Spiel sein würden oder ob die Arbeit daran verlorene Zeit war. Glen Dahlgren schreibt dazu in seinem Der hohe Bekanntheitsgrad des Projekts führte zu einer sehr frühen Pressearbeit. Diese Interviews gingen auf Features ein, die wir zu diesem Zeitpunkt nicht hätten preisgeben dürfen, darunter Fraktionen, die der Spieler unterstützen oder gegen die er arbeiten konnte (was das Ende beeinflussen würde), dynamische Gespräche, mobile Verteidigungsanlagen, fahrbare Fahrzeuge und einen Mehrspielermodus... Die ständigen Verzögerungen aufgrund der parallelen Engine- und Spielentwicklung untergruben Stück für Stück die Motivation. Mike Verdu wollte sich aus der Entwicklung etwas zurückziehen und bat Glen Dahlgren, die weitere Produktion zu überwachen. Glen stimmte unter der Bedingung zu, dass er sich aus den Bereichen Design und Grafik raushalten werde. Die ursprüngliche Vision stammte von Mike und Glen wollte nicht in die Situation kommen, diese zu verwässern. Außerdem war ihm klar, dass er mitten in der Produktion nicht plötzlich anfangen konnte, mit den jeweiligen Leitern der Abteilungen Diskussionen über die künstlerische Ausrichtung zu führen. Es gab innerhalb des Teams sowieso schon Spannungen, weil die Konzeptzeichner sauer auf die Level-Designer waren. Diese veränderten die Grafiken natürlich nach ihrem Gutdünken, um sie in die angedachte Level-Struktur zu packen - was teilweise stark von den ursprünglichen Entwürfen abwich. Dahlgren wollte hier nicht als relativ neu eingestiegenes Mitglied noch Öl ins Feuer gießen. Anzeige Die Geschichte dreht sich rund um ein paar Artefakte.

Im Dezember 1998 hatte GT Interactive neben einigen anderen Firmen Legend Entertainment für rund 2 Millionen Dollar gekauft. Aber dann geriet sie selbst in finanzielle Untiefen und wurde 1999, rund um die Veröffentlichung des Multiplayer-Shootersvom französischen Publisher Infogrames aufgekauft. Im Mai 2003 benannte sich Infogrames dann in Atari um, weil dieser Name in den USA mehr Klang hatte und die Namensrechte seit der Übernahme der Hasbro-Computerspiel-Abteilung ebenfalls im Konzern waren.Abseits dieser geschäftlichen Entwicklungen setzte sich Legend Entertainment daran, mitden Nachfolger des erfolgreichen Shooters zu produzieren. Wobei in der Zwischenzeit mit Unreal Tournament,und(der UT-Umsetzung für die XBox) die Marke im Mehrspieler-Bereich bereits stark ausgebaut worden war. Nun sollte ein starkes Solo-Spiel, das aber natürlich trotzdem Mehrspielern einen Modus liefern würde, den Erfolg des Vorgängers toppen.Wer sich auf Moby die Credits zum fertigen Spiel durchliest, der sieht noch einmal die Firmengeschichte an sich vorbei ziehen: Mike Verdu,undproduzierten den Titel,leitete das künstlerische Team und selbstbekommt seine Einträge für Dialoge und die "finale Story". Wobei letztere von Anfang an darauf ausgelegt wurde, die Welt zu öffnen. Für ein Spiel von Legend Entertainment ist die Story, die im Handbuch ausgebreitet wird, recht kurz gehalten:Natürlich bleibt es nicht bei Patrouillen-Flügen. Aber die Marschrichtung wird in diesen wenigen Zeilen schon klar: Es gibt mehrere Welten, mehrere Fraktionen und einen neuen Helden. Denn wie es auf der deutschen Verpackung so unnachahmlich heißt: "Nur Sie können das Awakening verhindern."